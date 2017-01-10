В православном приходе Борского района убит мужчина

В понедельник, 9 января на территории православного прихода в с. Борское был обнаружен труп 61-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Тело нашли в комнате для обслуживающего персонала.
Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, он имел судимости за воровство и угрозу убийством, но в последнее время жил на территории прихода. В расправе над мужчиной подозревают двух жителей того же прихода.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", ведется следствие.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.