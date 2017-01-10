В православном приходе Борского района убит мужчина

В понедельник, 9 января на территории православного прихода в с. Борское был обнаружен труп 61-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Тело нашли в комнате для обслуживающего персонала.

Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, он имел судимости за воровство и угрозу убийством, но в последнее время жил на территории прихода. В расправе над мужчиной подозревают двух жителей того же прихода. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", ведется следствие.