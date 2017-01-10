В Тимашево задержан подозреваемый в убийстве и поджоге дома жертвы

В понедельник, 9 января, в Кинель-Черкасском районе сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего Григория Ф., которого подозревают в убийстве.
По версии предварительного следствия, вечером 7 января в с. Тимашево мужчина во время распития спиртного в частном доме на ул. Пролетарской поссорился с хозяином и забил его до смерти, а затем поджог строение, чтобы скрыть следы преступления.
Около полуночи пожар удалось потушить, и был обнаружен труп мужчины, смерть которого, по мнению судебно-медицинской экспертизы, наступила от черепно-мозговой травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
По данным полиции, подозреваемый ранее судим за кражи, а 41-летний погибший при жизни злоупотреблял спиртным.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.