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ТЭК Экономика и бизнес

"Тольяттинская энергосбытовая компания" возьмет займ на 100 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" откроет займ на общую сумму в 100 млн рублей.

Средства компании предоставит АО "РТ-Финанс". Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Сообщается, что заем может быть выдан как целиком, так и по частям.

Процентная ставка по кредиту составит от 3 до 20% годовых, и будет определяться для каждой части займа в отдельности.

Срок погашения кредита — 29 декабря 2017 года.

Куда вы направили бы коммунальщиков в первую очередь?

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

михаил вдовин 19 января 2015 06:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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