"Тольяттинская энергосбытовая компания" возьмет займ на 100 млн рублей

ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" откроет займ на общую сумму в 100 млн рублей.

Средства компании предоставит АО "РТ-Финанс". Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Сообщается, что заем может быть выдан как целиком, так и по частям.

Процентная ставка по кредиту составит от 3 до 20% годовых, и будет определяться для каждой части займа в отдельности.

Срок погашения кредита — 29 декабря 2017 года.