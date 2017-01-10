"Тольяттинская энергосбытовая компания" возьмет займ на 100 млн рублей

ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" откроет займ на общую сумму в 100 млн рублей.
Средства компании предоставит АО "РТ-Финанс". Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Сообщается, что заем может быть выдан как целиком, так и по частям.
Процентная ставка по кредиту составит от 3 до 20% годовых, и будет определяться для каждой части займа в отдельности.
Срок погашения кредита — 29 декабря 2017 года.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
А все же аудит надо провести.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее