Новый статус Тольятти дает уникальные возможности для развития бизнеса

Тольятти получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это обеспечит существенную поддержку и масштабное налоговое стимулирование реализации инвестиционных проектов и сформирует максимально благоприятные условия для ведения бизнеса и диверсификации экономики.

Инвестиционные площадки

Статус резидента ТОСЭР предоставит уникальные преимущества для инвестора: снижение налога на прибыль (2% в первые пять лет деятельности и 12% с шестого по десятый годы), освобождение от уплаты налогов на имущество, на землю, а также снижение страховых взносов с 30% до 7,6%. Резидентам ТОСЭР может быть оказана дополнительная поддержка со стороны Фонда развития моногородов, что позволит обеспечить проекты необходимыми ресурсами и инфраструктурой. Подробнее с поддержкой инвестиционных проектов можно ознакомиться на Инвестиционном портале Тольятти. Тольятти располагает инвестиционными площадками практически под любые виды производств.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" - инфраструктурная площадка для реализации крупных инвестиционных проектов в области промышленного производства.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" обеспечивает условия для быстрого роста и коммерциализации проектов с высокой интеллектуальной составляющей.

В настоящее время реализуется проект "Жигулевская долина-2", в ходе реализации которого будут построены дополнительные производственные площади.

Индустриальный парк "Тольяттисинтез" под руководством холдинга "Сибур" - специализированная инфраструктурная площадка для реализации инвестиционных проектов в области химического и прочих производств.

"АВТОВАЗ-Технопарк", который разворачивается на площадях "Волжского машиностроительного завода" ООО "ВМЗ" и опытно-промышленного производства проекта "АВТОВАЗ-Технопарк", максимально подготовленных для организации производств любого уровня сложности, и дополнительная поддержка со стороны ОАО "АвтоВАЗ" дают возможность производить все - от компонентов и литья до логистической поддержки.

Тольяттинский бизнес-инкубатор - инфраструктурная площадка для начинающих предпринимателей, создающая условия для быстрого старта и успешного развития (http://biznes-63.ru).

База свободных производственных площадок, размещенная на Инвестиционном портале города (www.invest.tgl.ru), также готова к приходу инвестора.

Разница между Особой экономической зоной (ОЭЗ) и ТОСЭР заключается в том, что ОЭЗ - это свободный участок под строительство с минимальным объемом инвестиций в 120 млн рублей. А статус резидента ТОСЭР требует всего 20 млн руб. инвестиций и позволяет использовать готовые промышленные площадки, которых в Тольятти достаточно много.

Потенциал для бизнеса

ТОСЭР вызывает особый интерес у представителей малого и среднего бизнеса, которые сейчас составляют уже более половины потенциальных резидентов ТОСЭР. И даже не претендующие на получение статуса резидента ТОСЭР предприниматели могут быть вовлечены в проект ТОСЭР косвенно. Ведь этот проект формирует спрос на сервисные и производственные услуги для МСП. Прогнозируемый спрос на услуги МСП в ТОСЭР в разы превышает возможности муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса, включающую в себя активную образовательную, информационную, консультационную, финансовую и имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Таким образом, ТОСЭР дает городу огромный потенциал развития малого и среднего бизнеса.

Городские власти разработали передовую нормативную правовую базу инвестиционной деятельности, которая была признана одной из лучших в стране и вошла в сборник муниципальных практик АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Еще одним значимым преимуществом для инвесторов является удобная логистика Тольятти: федеральная трасса М5 "Урал" (Москва - Челябинск), железная дорога, собственный речной порт (река-море), близость международного аэропорта Курумоч. В настоящее время существующая транспортно-логистическая инфраструктура активно совершенствуется. Одним из примеров служит модернизация международного аэропорта Курумоч, начаты проекты строительства высокоскоростной железной дороги Тольятти - Курумоч - Самара и моста через реку Волгу в районе с. Климовка.

Большое значение для инвесторов имеет наличие в городе квалифицированных кадров.

Инвестиционный потенциал ТОСЭР вызывает большой интерес среди инвесторов. Более 50 организаций изъявили желание реализовывать свои проекты в Тольятти в качестве резидентов еще на уровне подготовки заявки на получение особого статуса. Помимо инвесторов из Тольятти и Самарской области, в перечне представлено много проектов инвесторов из других регионов РФ, а также с участием зарубежных инвесторов.

Такая заинтересованность инвесторов в очередной раз подтверждает, что Тольятти - инвестиционно привлекательная территория с высоким потенциалом для развития. А использование предлагаемых государством мер поддержки в сочетании с потенциалом городского округа Тольятти дает уникальные возможности для развития бизнеса.

С.И.Андреев, мэр Тольятти:

- Тольятти даже до получения статуса ТОСЭР был достаточно привлекателен для инвестора. Но объемы необходимых перемен в развитии столь крупного города требуют максимума возможностей. ТОСЭР - это важный дополнительный стимул. Он дает возможности тем организациям, которые не подпадали под требования существовавших ранее инструментов поддержки.

Д.Ю.Богданов, руководитель департамента экономического развития мэрии Тольятти:

- Сегодня в городе созданы максимально комфортные условия для реализации новых проектов. У нас одна из лучших в стране нормативная база. Мы получили статус ТОСЭР, обеспечивающий экономию средств инвесторов. Есть соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов, которое дает возможность инвесторам создавать инфраструктуру. Расположенная вблизи города Особая экономическая зона "Тольятти" привлекает крупных инвесторов. Действует технопарк "Жигулевская долина", поддерживающий высокотехнологичные проекты. Работают индустриальные парки, в которых инвестор получает полную техническую поддержку. Создан бизнес-инкубатор "Тольятти", помогающий молодым предпринимателям. На поддержку бизнеса направлена программа развития малого и среднего предпринимательства. Логистика, высококвалифицированные кадры, развивающаяся привлекательная городская среда, благоприятная экология и, наконец, программа развития Тольятти, разработанная командой городских управленцев, - все направлено на создание условий для развития бизнеса.