В Нефтегорском районе пять человек задержали при попытке кражи нефти

Во вторник, 10 января, в Нефтегорском районе полиция возбудила уголовное дело по факту задержания пяти граждан при попытке кражи нефти из трубопровода, принадлежащего АО "Самаранефтегаз".
Это произошло в конце августа 2016 г. у скважины Кулешовского месторождения, недалеко от с. Ветлянка. Около наполненной автоцистерны задержали 36-летнего водителя местной транспортной компании, 43-летнего сотрудника ЧОП "РН-охрана-Самара", 32-летнего прораба строительной организации, частного предпринимателя и 27-летнего безработного гражданина.
По данным правоохранителей, двое из задержанных были судимы за аналогичные преступления.
По версии предварительного следствия, стоимость 18 т нефти, которую пытались похитить, составляет более 255 тыс. рублей.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.