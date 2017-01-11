В Нефтегорском районе пять человек задержали при попытке кражи нефти

Во вторник, 10 января, в Нефтегорском районе полиция возбудила уголовное дело по факту задержания пяти граждан при попытке кражи нефти из трубопровода, принадлежащего АО "Самаранефтегаз".

Это произошло в конце августа 2016 г. у скважины Кулешовского месторождения, недалеко от с. Ветлянка. Около наполненной автоцистерны задержали 36-летнего водителя местной транспортной компании, 43-летнего сотрудника ЧОП "РН-охрана-Самара", 32-летнего прораба строительной организации, частного предпринимателя и 27-летнего безработного гражданина.

По данным правоохранителей, двое из задержанных были судимы за аналогичные преступления.

По версии предварительного следствия, стоимость 18 т нефти, которую пытались похитить, составляет более 255 тыс. рублей.