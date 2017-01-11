Барды сверят песни на зимнем Грушинском фестивале

С 17 по 19 февраля в Самаре пройдет очередной зимний Грушинский фестиваль. В этом году в программе четыре концерта и творческая встреча, а в числе участников как представители "новой волны" авторской песни, так и барды со стажем.

Начнется зимний Грушинский 17 февраля в 18:30 с творческой встречи Александра Городницкого в Самарской областной библиотеке.

Автор песен и научных трудов, путешественник, побывавший на Северном полюсе и в Антарктиде, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член российской академии естественных наук, Городницкий считается основоположником бардовской песни. С 1970 г. (за исключением нескольких фестивалей) Александр Моисеевич возглавляет жюри Грушинского.

18 и 19 февраля в Самарской филармонии пройдут по два концерта. В 16:00 18 февраля выступят представители "новой волны" авторской песни Александр Щербина, Павел Пиковский и Василий Уриевский. Последний за два года из фрик-барда и хедлайнера опен-эйров на Мастрюковских озерах превратился в настоящую телезвезду, успешно выступив в шоу "Главная сцена" и "Голос".

Вечером того же дня (в 19:00) на гала-концерте "Люди идут по свету…" молодые барды присоединятся к своим старшим коллегам. В программе концерта заявлены выступления Александра Городницкого, Галины Хомчик, Тимура Шаова, Алексея Иващенко, Михаила Маховича, Николая Григорьева, "Грушинского трио", Юрия Панюшкина, Ольги Чикиной, Натальи Кучер, Алексея Зыкова, Юрия Карпова и Алексея Аполинарова.

19 февраля в 16:00 пройдет концерт Алексея Иващенко и Тимура Шаова с участием Михаила Маховича и Николая Григорьева. А завершится зимний Грушинский фестиваль в 19:00 гала-концертом "Сверим наши песни…". Состав исполнителей аналогичный вечернему концерту предыдущего дня.

В прошлом году на открытии зимней "Груши" министр культуры Самарской области Сергей Филиппов зачитал приветственный адрес губернатора Николая Меркушкина, который спустя год остается не менее актуальным.

"Фестиваль как предвестник весны всегда дарит радостное настроение от долгожданной встречи с любимыми исполнителями авторской песни, открывает новые имена, — говорилось в письме главы региона. — О значимости и популярности этого мероприятия свидетельствует тот факт, что фестиваль проводится на одной из лучших площадок нашей губернии, на сцене самарской филармонии, при неизменных аншлагах".

Напомним, в июле 2016 г. на Мастрюковских озерах прошел 43-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Традиционный летний слет бардов посетили более 40 тыс. человек. Всего на "Груше" работало 17 площадок. Основными темами фестиваля стали сразу две важные для страны даты — 55-летие первого полета человека в космос и Год российского кино.

Творческие встречи с гостями Мастрюковской поляны провели известные и всенародно любимые поэты Евгений Евтушенко и Игорь Волгин, бард Олег Митяев, режиссер, актер и сценарист Никита Высоцкий и многие другие.