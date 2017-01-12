В Самаре появится восковая фигура Ленина

Накануне дня памяти Ленина 20 января в 12:00 в Доме-музее им. Ленина пройдет встреча с ветеранами КПРФ и состоится презентация восковой фигуры молодого Ульянова.
Первым мероприятием, которым в Доме-музее отметят 100-летие октябрьской революции, станет включение объемного образа Владимира Ульянова (Ленина) в экспозицию музея.
20 января в музее состоится презентация портретной ростовой фигуры из воска, воспроизводящей образ молодого Ленина самарского периода жизни (1889–1893 гг.).
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От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)