В Самаре появится восковая фигура Ленина

Накануне дня памяти Ленина 20 января в 12:00 в Доме-музее им. Ленина пройдет встреча с ветеранами КПРФ и состоится презентация восковой фигуры молодого Ульянова.

Первым мероприятием, которым в Доме-музее отметят 100-летие октябрьской революции, станет включение объемного образа Владимира Ульянова (Ленина) в экспозицию музея. 20 января в музее состоится презентация портретной ростовой фигуры из воска, воспроизводящей образ молодого Ленина самарского периода жизни (1889–1893 гг.).