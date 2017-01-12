Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки

Появилась визуализация предпроектного предложения по размещению автовокзала на территории Радиоцентра №3 около строящегося стадиона "Самара Арена"
Известно, что новый автовокзал разместится на территории в 4 га. Площадь здания составит 3 тыс. кв. метров. Оно будет рассчитано на одновременное пребывание 700 пассажиров с потоком 20760 человек в сутки.
Также проект предусматривает строительство платформы отправления на 11 постов, платформу прибытия на восемь постов, площадку межрейсового отстоя на 33 поста, площадку осмотра и ремонта автобусов.
Кроме того, на этой территории будут располагаться парковка для посетителей на 70 машиномест и парковка для персонала на 20 машиномест.
Известно, что строительство будет проводиться за счет средств инвестора. Напомним, еще 19 июля 2016 г. министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области приглашало потенциальных инвесторов к обсуждению проекта "Проектирование и строительство автовокзала в городском округе Самара".
Тогда сообщалось, что проект предполагается реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Объем средств, необходимых для реализации проекта, предварительно оценивался в 400 млн рублей.
Всего по госпрограмме Самарской области по ЧМ-2018 на реализацию мероприятия "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону", предусмотрено около 1,8 млрд рублей. Общий объем финансирования мероприятий региональной программы подготовки к ЧМ-2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей. Из них 14,5 млрд - средства федерального бюджета, 21,9 млрд - деньги региональной казны, а 10,3 млрд руб. планируют привлечь из внебюджетных источников за счет инвесторов.