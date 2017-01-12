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Транспорт Транспорт и связь

Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появилась визуализация предпроектного предложения по размещению автовокзала на территории Радиоцентра №3 около строящегося стадиона "Самара Арена"

Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки
Фото: Фото предоставлено автором

Известно, что новый автовокзал разместится на территории в 4 га. Площадь здания составит 3 тыс. кв. метров. Оно будет рассчитано на одновременное пребывание 700 пассажиров с потоком 20760 человек в сутки.

Также проект предусматривает строительство платформы отправления на 11 постов, платформу прибытия на восемь постов, площадку межрейсового отстоя на 33 поста, площадку осмотра и ремонта автобусов.

Кроме того, на этой территории будут располагаться парковка для посетителей на 70 машиномест и парковка для персонала на 20 машиномест.

Известно, что строительство будет проводиться за счет средств инвестора. Напомним, еще 19 июля 2016 г. министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области приглашало потенциальных инвесторов к обсуждению проекта "Проектирование и строительство автовокзала в городском округе Самара".

Тогда сообщалось, что проект предполагается реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Объем средств, необходимых для реализации проекта, предварительно оценивался в 400 млн рублей.

Всего по госпрограмме Самарской области по ЧМ-2018 на реализацию мероприятия "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону", предусмотрено около 1,8 млрд рублей. Общий объем финансирования мероприятий региональной программы подготовки к ЧМ-2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей. Из них 14,5 млрд - средства федерального бюджета, 21,9 млрд - деньги региональной казны, а 10,3 млрд руб. планируют привлечь из внебюджетных источников за счет инвесторов.

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Последние комментарии

Greg Ilch 28 сентября 2016 15:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 09:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 09:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Анастасия Поронина 15 марта 2016 17:45 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Всеволод Андреев 04 февраля 2016 17:46 Линия скоростного трамвая от ж/д вокзала до стадиона ЧМ-2018 обойдется в 12,8 млрд рублей

Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.

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