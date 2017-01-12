Появилась визуализация предпроектного предложения по размещению автовокзала на территории Радиоцентра №3 около строящегося стадиона "Самара Арена"

Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки

Известно, что новый автовокзал разместится на территории в 4 га. Площадь здания составит 3 тыс. кв. метров. Оно будет рассчитано на одновременное пребывание 700 пассажиров с потоком 20760 человек в сутки.

Также проект предусматривает строительство платформы отправления на 11 постов, платформу прибытия на восемь постов, площадку межрейсового отстоя на 33 поста, площадку осмотра и ремонта автобусов.

Кроме того, на этой территории будут располагаться парковка для посетителей на 70 машиномест и парковка для персонала на 20 машиномест.

Известно, что строительство будет проводиться за счет средств инвестора. Напомним, еще 19 июля 2016 г. министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области приглашало потенциальных инвесторов к обсуждению проекта "Проектирование и строительство автовокзала в городском округе Самара".

Тогда сообщалось, что проект предполагается реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Объем средств, необходимых для реализации проекта, предварительно оценивался в 400 млн рублей.