ПАО "Кузнецов" приостановило размещение акций

ПАО "Кузецов" 12 января сообщило о приостановке размещения эмиссионых ценных бумаг. Информация об этом содержится на официальной странице предприятия в Интернете.

Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях (регномер 1-01-01277-E-009D, дата регистрации выпуска - 18 июня 2014 года).

Условия эмиссии предполагали выпуск 800 000 акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Ценные бумаги размещались по закрытой подписке среди ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции составила 10,1 тыс. рублей.

11 января размещение ценных бумаг было приостановлено.

Согласно опубликованному сообщению, эмитент принял решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.