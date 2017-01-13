ПАО "Кузнецов" приостановило размещение акций

ПАО "Кузецов" 12 января сообщило о приостановке размещения эмиссионых ценных бумаг. Информация об этом содержится на официальной странице предприятия в Интернете.
Речь идет об именных обыкновенных бездокументарных акциях (регномер 1-01-01277-E-009D, дата регистрации выпуска - 18 июня 2014 года).
Условия эмиссии предполагали выпуск 800 000 акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Ценные бумаги размещались по закрытой подписке среди ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", РФ в лице Федерального агентства по управлению госимуществом, Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" и ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация".
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции составила 10,1 тыс. рублей.
11 января размещение ценных бумаг было приостановлено.
Согласно опубликованному сообщению, эмитент принял решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
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