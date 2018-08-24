Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, создает новую модификацию турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Как сообщает сайт госкорпорации, модернизированная силовая установка существенно усилила летно-технические характеристики самолета, в том числе увеличила дальность полета.

Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК, Ростех) является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 тыс. л.с.) серийного турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета бомбардировщика-ракетоносца. В новой силовой установке используются более мощные винты, созданные НПП "Аэросила", при этом благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в два раза.

"Создание этого двигателя - еще один значимый шаг на пути к масштабному переоснащению российской армии и боевой авиации. НК-12МПМ обеспечивает новый уровень характеристик знаменитого "Крылатого медведя", который до сих пор остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом. Инновационные конструкторские решения, использованные при создании двигателя, делают ракетоносец еще более мощным, быстрым и эффективным. При этом уровень наших разработок в сфере турбовинтовых двигателей остается недосягаемым для зарубежных конкурентов", - прокомментировал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Родоначальник нового двигателя - двигатель НК-12 - был создан коллективом под руководством легендарного конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова более 50 лет назад. Семейство двигателей, которое за многие десятилетия создано на его базе, характеризуется низким удельным расходом топлива, обеспечивающим полет без посадки и заправки на расстояние до 15 000 км. Модификации двигателя "МВ" и "МП" эксплуатируются на самолетах Ту-95, противолодочном Ту-142, пассажирском Ту-114. Двигатель НК-12МА был создан для военно-транспортного самолета Ан-22 "Антей".

В настоящее время самолет Ту-95МС с НК-12МПМ проходит государственные испытания Министерства обороны РФ.