Авиакор отсудил у "Туполева" долг за работы по самолету-лаборатории Ту-154

Московский арбитраж взыскал с ПАО "Туполев" в пользу самарского ОАО "Авиакор - авиационный завод" 4,4 млн руб. долга за выполнение работ по замене аппаратуры на самолете-лаборатории Ту-154, сообщается в материалах суда.

Сумма исковых требований Авиакора по контракту от 20 июня 2014 г. составляла более 9 млн рублей.

Как следует из материалов дела, между компаниями в 2014 г. заключен контракт на выполнение работ по замене аппаратуры на самолете-лаборатории РГНИИ ЦПК им. Гагарина Ту-154М-ЛК № RA-85655, который выполняет полеты по программе "Открытое небо".

Изначально контрактом была установлена примерная цена в 5,1 млн рублей. Также один из пунктов договора устанавливает, что цена контракта и цена единицы работ являются ориентировочными и подлежат переводу в фиксированные по результатам проверки фактической себестоимости работ.

В январе 2015 г. допсоглашением был увеличен объем работ по пунктам спецификации, включены работы по участию в испытаниях.

Авиакор уведомил "Туполев" о том, что стоимость летных испытаний ориентировочно составляет 7,3 млн руб., а общая стоимость контракта с учетом увеличения объема работ составит 12,6 млн руб. и необходимо дополнительное авансирование.

От "Туполева" же поступил ответ о том, что проведение дальнейших расчетов по контракту будет производиться в соответствии с согласованной фиксированной ценой работ.

Помимо этого, указывается, что Авиакор в связи с проблемной практикой разрешения вопросов по оплате оказанных услуг от ответчика уведомил "Туполев" о необходимости внесения изменений в дополнительное соглашение к контракту в части увеличения цены либо о необходимости предоставления гарантий оплаты до начала проведения программы испытаний.

"Туполев" сообщил о гарантии оплаты после выполнения работ и согласования фиксированной цены.

Согласно заключению от 2 марта 2015 г., подтвержденная цена контракта составила 12,9 млн рублей.

С учетом перечисленного аванса задолженность компании перед Авиакором составляла 7,7 млн рублей

Однако акт сдачи-приемки выполненных работ не был подписан заказчиком. При этом замечаний по качеству и срокам выполненных работ "Туполевым" заявлено не было, но в компании не согласились с оценкой стоимости выполненных работ.

Авиакор указал, что частично стоимость работ была принята - на сумму 9,6 млн руб., но, мотивировав необходимостью изменения документов со стороны самарского завода, "Туполев" не оформил надлежащим образом протокол твердофиксированной цены.

В итоге суд посчитал, что "Туполев" должен выплатить Авиакору 4,4 млн рублей. Во взыскании неустойки и процентов Авиакору было отказано.