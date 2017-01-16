Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность"

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров ОАО "КБ "Солидарность", пишет "Самарское обозрение".

На данный момент ОАО "КБ "Солидарность" находится в процессе санации, а его реанимацией занимаются ивановские "Зарубежэнергопроект" и Кранбанк.

Под контролем новых собственников самарский банк находится около года. Их структура собственности не совсем прозрачна. Публичным лицом инвесторов выступал председатель совета директоров "Зарубежэнергопроекта" Вячеслав Арбузов, который ранее возглавлял совет "Солидарности".

Участники рынка реальным бенефициаром "ЗЭПа" и связанных с ним структур называли бывшего депутата Госдумы, заместителя председателя ГД по финансовым рынкам, члена фракции КПРФ Вадима Кумина.

О том, что Кумин далеко не чужд "Солидарности" и ее санаторам, могут свидетельствовать изменения в совете директоров самарского банка. В конце прошлого года в банке прошло общее собрание акционеров, на котором принято решение о досрочном прекращении действия полномочий совета директоров ОАО "КБ "Солидарность" и определении его нового состава.

Его новым председателем избран Вадим Кумин. Бывший председатель совета директоров самарского банка Вячеслав Арбузов остался в СД, но перешел на рядовую позицию. На официальном сайте "Солидарности" Кумин позиционируется как независимый директор. В самом банке не стали комментировать произошедшие изменения, сославшись на отсутствие на рабочем месте руководителей кредитной организации.