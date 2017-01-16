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Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров ОАО "КБ "Солидарность", пишет "Самарское обозрение".

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность" Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин возглавил совет директоров банка "Солидарность"
Фото: klychkov.com

На данный момент ОАО "КБ "Солидарность" находится в процессе санации, а его реанимацией занимаются ивановские "Зарубежэнергопроект" и Кранбанк.

Под контролем новых собственников самарский банк находится около года. Их структура собственности не совсем прозрачна. Публичным лицом инвесторов выступал председатель совета директоров "Зарубежэнергопроекта" Вячеслав Арбузов, который ранее возглавлял совет "Солидарности".

Участники рынка реальным бенефициаром "ЗЭПа" и связанных с ним структур называли бывшего депутата Госдумы, заместителя председателя ГД по финансовым рынкам, члена фракции КПРФ Вадима Кумина.

О том, что Кумин далеко не чужд "Солидарности" и ее санаторам, могут свидетельствовать изменения в совете директоров самарского банка. В конце прошлого года в банке прошло общее собрание акционеров, на котором принято решение о досрочном прекращении действия полномочий совета директоров ОАО "КБ "Солидарность" и определении его нового состава.

Его новым председателем избран Вадим Кумин. Бывший председатель совета директоров самарского банка Вячеслав Арбузов остался в СД, но перешел на рядовую позицию. На официальном сайте "Солидарности" Кумин позиционируется как независимый директор. В самом банке не стали комментировать произошедшие изменения, сославшись на отсутствие на рабочем месте руководителей кредитной организации.

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Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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