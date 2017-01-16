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Девелопмент Строительство и недвижимость

Кинотеатр "Шипка" продан с торгов за 43,4 млн рублей

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Премьера" нашло покупателей на кинотеатр "Шипка" и кафе "Ласточка", сообщает о результатах торгов конкурсный управляющий Михаил Колесников.

Кинотеатр "Шипка" продан с торгов за 43,4 млн рублей Кинотеатр "Шипка" продан с торгов за 43,4 млн рублей
Фото: Юлия Рубцова

Напомним, в 2015 г. "Премьеру" признали несостоятельной, открыв конкурсное производство. Арбитражный управляющий ООО Михаил Колесников пытался реализовать здания "Шипки" и "Ласточки" с участками на аукционе.

За кинотеатр на ул. Стара-Загора планировалось выручить 80,11 млн руб., за кафе на Советской Армии - 10,4 млн рублей. Покупателей на них не нашлось.

Затем управляющий известил, что активы будут продаваться посредством публичного предложения. Цена "Шипки" могла снизиться со стартовых 72,099 до 36,049 млн рублей. Окончательная цена "Ласточки" могла составить 6,084 млн рублей. Стартовая цена - 9,36 млн рублей. Оба лота обременены залогом.

В итоге 9 января победителем аукциона по продаже "Шипки" признана Елена Еремина из Ульяновска, предложившая 43,4 млн руб. за лот. Указывается, что она представляет интересы ООО "РСК Групп".

Здание кафе "Ласточка" с земельным участком под ним досталось самарскому ООО "Пивторг". Компания предложила за лот 7,2 млн рублей.

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