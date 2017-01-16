Дарья Касаткина завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на стартовавшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии, пишет vesti.ru.

В первом круге Дарья проиграла китаянке Пэн Шуай. Дарья Касаткина проиграла в двух партиях 0:6, 6:7 (5:7). Поединок с китаянкой длился полтора часа.