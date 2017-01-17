В Самаре пройдет международный ИТ-форум

2 марта в Самаре состоится международный форум "Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP". Уже начался прием заявок на участие в этом уникальном отраслевом мероприятии и открыта бесплатная регистрация.

На обсуждение будут вынесены темы, посвященные дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям и ИТ-сервисам для бизнеса. Форум пройдет в конференц-центре гостиницы "Холидей Инн Самара".

В программе форума BIT-2017 - вопросы применения ИТ в бизнесе, облачные технологии и решения, сети и сетевые технологии, применения IP-технологий, информационная безопасность и сертификация, Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence).

Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему форуму в Самаре можно посмотреть здесь.

На форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg - присоединяйтесь!

Ссылка на регистрацию

Подробности о BIT-2017 в Самаре можно найти на официальном сайте мероприятия: www.samara-2017.ciseventsgroup.com.