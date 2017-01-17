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ИТ Транспорт и связь

В Самаре пройдет международный ИТ-форум

САМАРА.17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 марта в Самаре состоится международный форум "Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP". Уже начался прием заявок на участие в этом уникальном отраслевом мероприятии и открыта бесплатная регистрация.

На обсуждение будут вынесены темы, посвященные дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям и ИТ-сервисам для бизнеса. Форум пройдет в конференц-центре гостиницы "Холидей Инн Самара".

В программе форума BIT-2017 - вопросы применения ИТ в бизнесе, облачные технологии и решения, сети и сетевые технологии, применения IP-технологий, информационная безопасность и сертификация, Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence).

Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему форуму в Самаре можно посмотреть здесь.

На форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg - присоединяйтесь!

Ссылка на регистрацию

Подробности о BIT-2017 в Самаре можно найти на официальном сайте мероприятия: www.samara-2017.ciseventsgroup.com.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 11:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 16:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 09:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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