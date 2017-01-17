В Самаре пройдет международный ИТ-форум

2 марта в Самаре состоится международный форум "Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP". Уже начался прием заявок на участие в этом уникальном отраслевом мероприятии и открыта бесплатная регистрация.
На обсуждение будут вынесены темы, посвященные дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям и ИТ-сервисам для бизнеса. Форум пройдет в конференц-центре гостиницы "Холидей Инн Самара".
В программе форума BIT-2017 - вопросы применения ИТ в бизнесе, облачные технологии и решения, сети и сетевые технологии, применения IP-технологий, информационная безопасность и сертификация, Big Data и бизнес-аналитика (Business Intelligence).
Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему форуму в Самаре можно посмотреть здесь.
На форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg - присоединяйтесь!
Подробности о BIT-2017 в Самаре можно найти на официальном сайте мероприятия: www.samara-2017.ciseventsgroup.com.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???