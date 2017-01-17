В Самаре выбрали лучшую начинающую модель

В минувшее воскресенье, 15 января, в одном из самарских баров состоялся региональный этап всероссийского конкурса для начинающих моделей Fashion start, который был организован международным скаутинговым агентством Sigmascouting.

В финал вышли 20 девушек и парней от 13 до 25 лет. В течение месяца они готовились к показу, проходили мастер-класс по актерскому мастерству и учились держать себя на сцене.

"Наконец-то сбылась моя мечта: у нас были занятия по танцам вог, - рассказывает участница конкурса Милана Гордиенко. - Чему мы научились, вы оцените на дефиле в натуральных мехах. Нам объясняли, как правильно позировать на камеру, и еще много всего интересного. За этот месяц мы успели подружиться со всеми девочками, но все же я понимаю, что они - мои конкурентки".

Анастасия Козинская, школьница из Пестравского района, уверена в своей победе. Конкурсантка заявляет, что уже неплохо разбирается в модельном бизнесе. Она - участница театра мод "Фантазия" и неоднократно участвовала в дефиле.

Вместе с девушками рискнули выступить перед зрителями и юноши, но молодые люди волнуются в разы больше. Пока ученик одной из самарских школ Иван Буйлин стеснительно отвечает на вопросы, его коллеги по подиуму спешат покинуть гримерку.

"Мама пожелала мне удачи. Конечно, я очень переживаю, тем более что не каждый день приходится выступать на сцене в качестве модели", - рассказывает участник.

Финальный показ конкурса решили сделать тематическим. Организаторы поразмышляли на тему мусора, не только под ногами, но и в головах людей. На входе корреспондента Волга Ньюс встретила девушка в платье из объемных пакетов.

"У нас получилось очень красивое и стильное платье из мусорных мешков, а еще мы добавили стразы", - рассказала Инна Сосновцева.

Пышную юбку и корсет из полиэтиленовых пакетов придумали и Алине Лукерьяновой. Девушка призналась, что наряд создавали и закрепляли скотчем прямо на ней и держится он на "честном слове".

Пока барышни доделывали наряды, в соседней гримерке готовились к выходу на подиум гости из Казахстана. Делегация привезла коллекцию платьев Модного дома Марии Ханым. Они приняли участие в заключительном показе.

Финал конкурса начался с визиток участников. Члены жюри оценивали, как девушки и юноши рассказывали о себе, демонстрировали одежду, и смотрели результаты их фоторабот.

По итогам мероприятия больше всего баллов набрала Мария Буслаева. Девушка отправится представлять Самарскую область на следующем этапе конкурса. Кроме того, в ближайшее время она примет участие в фэшн-съемке, которая пройдет в Италии.

"Средства, полученные от продажи билетов, мы направим в самарский приют для бездомных животных "Надежда", - поделилась планами организатор конкурса Лариса Беpбородова.