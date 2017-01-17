16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выбрали лучшую начинающую модель В Тольятти побывала съемочная группа "Магаззино" Самарчанка Арина Зинченко победила в номинации Best Body на "Топ-модель России 2016" Сызранка Анастасия Земцова победила в конкурсе красоты в Казани Телеканал ТНТ покажет ситком о молодом футболисте из Сызрани

Светская хроника

В Самаре выбрали лучшую начинающую модель

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 224
Версия для печати

В минувшее воскресенье, 15 января, в одном из самарских баров состоялся региональный этап всероссийского конкурса для начинающих моделей Fashion start, который был организован международным скаутинговым агентством Sigmascouting.

В финал вышли 20 девушек и парней от 13 до 25 лет. В течение месяца они готовились к показу, проходили мастер-класс по актерскому мастерству и учились держать себя на сцене.

"Наконец-то сбылась моя мечта: у нас были занятия по танцам вог, - рассказывает участница конкурса Милана Гордиенко. - Чему мы научились, вы оцените на дефиле в натуральных мехах. Нам объясняли, как правильно позировать на камеру, и еще много всего интересного. За этот месяц мы успели подружиться со всеми девочками, но все же я понимаю, что они - мои конкурентки".

Анастасия Козинская, школьница из Пестравского района, уверена в своей победе. Конкурсантка заявляет, что уже неплохо разбирается в модельном бизнесе. Она - участница театра мод "Фантазия" и неоднократно участвовала в дефиле.

Вместе с девушками рискнули выступить перед зрителями и юноши, но молодые люди волнуются в разы больше. Пока ученик одной из самарских школ Иван Буйлин стеснительно отвечает на вопросы, его коллеги по подиуму спешат покинуть гримерку.

"Мама пожелала мне удачи. Конечно, я очень переживаю, тем более что не каждый день приходится выступать на сцене в качестве модели", - рассказывает участник.

Финальный показ конкурса решили сделать тематическим. Организаторы поразмышляли на тему мусора, не только под ногами, но и в головах людей. На входе корреспондента Волга Ньюс встретила девушка в платье из объемных пакетов.

"У нас получилось очень красивое и стильное платье из мусорных мешков, а еще мы добавили стразы", - рассказала Инна Сосновцева.

Пышную юбку и корсет из полиэтиленовых пакетов придумали и Алине Лукерьяновой. Девушка призналась, что наряд создавали и закрепляли скотчем прямо на ней и держится он на "честном слове".

Пока барышни доделывали наряды, в соседней гримерке готовились к выходу на подиум гости из Казахстана. Делегация привезла коллекцию платьев Модного дома Марии Ханым. Они приняли участие в заключительном показе.

Финал конкурса начался с визиток участников. Члены жюри оценивали, как девушки и юноши рассказывали о себе, демонстрировали одежду, и смотрели результаты их фоторабот.

По итогам мероприятия больше всего баллов набрала Мария Буслаева. Девушка отправится представлять Самарскую область на следующем этапе конкурса. Кроме того, в ближайшее время она примет участие в фэшн-съемке, которая пройдет в Италии.

"Средства, полученные от продажи билетов, мы направим в самарский приют для бездомных животных "Надежда", - поделилась планами организатор конкурса Лариса Беpбородова.

Какие театральные жанры вы предпочитаете?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Энжи Кар 03 июня 2016 12:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 17:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Алекс Меломан 03 августа 2015 08:43 Солистка группы Iowa призналась, что любит поезда

ху из "Катя Плетнева"

Александра Юдина 02 августа 2015 23:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 22:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Фото на сайте

Бизнес-элита Самары отыграла благотворительный концерт

Бизнес-элита Самары отыграла благотворительный концерт

Финал конкурса "Мисс Самара-2016" в "Аврора Молле"

Финал конкурса "Мисс Самара-2016" в "Аврора Молле"

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5