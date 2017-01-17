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Преступления Происшествия

Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества при реставрации зданий. Как пояснили Волга Ньюс в прокуратуре, по версии следствия, произошло следующее.

ООО "Возрождение" представило в фонд капитального ремонта фиктивные документы о том, что проведена реставрация зданий по адресам Куйбышева, 98а, 113 и 121 в Самарском районе. По договору "Возрождению" было выплачено свыше миллиона рублей, а работы не выполнены на 215 тыс. рублей.

Преступление, по версии следствия, было совершено в период с июня 2015 г. по май 2016 года. Нарушения изначально вскрыла Счетная палата. Уголовное дело возбуждено по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Сейчас срок следствия по уголовному делу продлен до конца февраля.

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