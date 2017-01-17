Самарца обвиняют в посредничестве во взяточничестве

В Самаре завершено расследование уголовного дела 49-летнего местного жителя, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2016 г. он пообещал знакомому передать взятку 155 тыс. руб. врачебной комиссии военного комиссариата Самарской области за оформление документов, дающих право на освобождение от исполнения воинской обязанности для двух мужчин, не имеющих на это законных оснований.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Кировского района Самары.