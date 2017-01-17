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Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы обсудили застройку "Пяти кварталов" в исторической части города

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 января, в центре учащихся медико-технического лицея (ул. Больничная, 1) состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила застройки и землепользования.

На слушаниях самарцам предложили рассмотреть один вопрос. Речь шла о земельном участке площадью 230,9 тыс. кв. м, расположенном в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе.

Речь идет о так называемом проекте реновации "Пять кварталов", который сегодня находится на рассмотрении в департаменте градостроительства Самары. Участники слушаний также смогли с ним ознакомиться до начала обсуждения.

Проект включает в себя строительство жилых домов от четырех до 11-ти этажей, офисных зданий и парковку более чем на 2 тыс. машиномест. Также предполагается организация бульвара и пешеходных зон. Проект рассчитывают реализовать за счет привлечения инвесторов.

На данный момент участок земли находится в зонах Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей). Предлагается изменить назначение земли на Ц-3 (зона обслуживания населения местного значения).

Инициатором смены зонирования выступает СОФЖИ. Его представитель Мария Худоярова рассказала, что на данной территории планируется реновация, которая предусматривает многофункциональное ее использование.

"Зона Ц-3 выбрана нами не случайно, поскольку она соединяет в себе различные формы ее использования: строительство жилых домов, объектов общегородского, социального и культурного значения. Мы просим эту инициативу поддержать", — обратилась Мария Худоярова к жителям.

Присутствующий на слушаниях представитель самарского центра прикладной урбанистики Андрей Чернов считает, что в случае изменения зонирования есть риск застройки исторической части города высотками.

"Зона Ц-3 позволяет строить все что угодно. Если представленный проект администрация не утвердит, то вместо красивых картинок здесь вырастут небоскребы", — выразил свое мнение Андрей Чернов.

Он считает, что зонирование необходимо менять в соответствии с тем, что планируется строить. Например, там где предполагаются многоквартирные дома, земля должна иметь зону Ж-3, Ж-4, под офисными и коммерческими зданиями — Ц-1, парки и бульвары — Р-2.

Эту точку зрения поддержал и архитектор Константин Африкантов. "Если посмотреть на сам проект реновации, то он неплохой. По сравнению с другими это несомненный шаг вперед. Но проект застройки и смена зоны — это две разные вещи. Тащить в историческую часть города зону Ц-3 очень опасно. Я опасаюсь, что на практике здесь вырастут 33-этажные дома. Здесь надо исходить из межевания и в соответствии с ним назначать зоны", — выразил мнение Африкантов.

Архитектор Юрий Астахов придерживается несколько другой точки зрения. Он считает, что для развития этой части города необходимо вкладывать деньги в застройку. "Сегодня здесь старые дома гниют и горят. Единственный выход — вложить средства в строительство", — сказал Астахов.

Один из авторов проекта реновации Игорь Галахов пояснил, что основная цель разработчиков проекта — найти инвесторов, которые вложат средства на восстановление исторической части города, модернизацию инфраструктурных составляющих с сохранением памятников культурного наследия.

"Сегодня достигнута договоренность с властями города, что в случае утверждения проекта инвесторы не смогут его изменить", — заключил Игорь Галахов.

Все высказанные мнения и пожелания будут рассмотрены на заседании городской комиссии по застройке и землепользованию, где будет принято решение о смене зонирования обозначенной территории.

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Последние комментарии

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

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