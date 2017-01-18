Суды в Кузнецке по поводу судьбы незаконных построек в зоне магистрального нефтепровода "Дружба" пока не дали результата

"Лихие 90-е" многие сейчас вспоминают, как самое тяжелое время в жизни. Исчерпывающее определение этому периоду дал Владимир Путин: "С переменами начала 1990-х были связаны большие надежды миллионов людей, однако ни власть, ни бизнес этих надежд не оправдали. Более того, некоторые представители этих сообществ, пренебрегая нормами закона и нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей страны личному обогащению".

В "беззаконное" время одни приватизировали предприятия, другие выдавали любые разрешения, третьи этими разрешениями пользовались. Оттуда идут корни многих сегодняшних проблем. Одна из таких проблем - череда судов в Кузнецке.

В этом городе десятки домов на улицах Циолковского, Черняховского, Зеленой, Шевченко, 8-е Марта, 1-й Строительной, 2-й Строительной, Восточной построены в зоне магистрального нефтепровода "Дружба-2" (200 метров от оси нефтепровода). Точное число домов пока назвать нельзя, т.к. некоторые собственники препятствуют измерениям, не допуская геодезистов на земельные участки. В настоящее время в суд направлены 25 исковых заявлений об устранении нарушений, готовятся еще 20 исковых заявлений по строениям, которые возведены на расстоянии 30-90 метров от нефтепровода.

С 1989 года работники Куйбышевского управления ОАО МН "Дружба" (сегодня - АО "Транснефть - Дружба") неоднократно направляли в органы местного самоуправления официальные письма для предотвращения незаконной застройки рядом с магистральным нефтепроводом, но строительство, угрожающее жизни и здоровью людей, продолжалось. Даже сейчас, когда уже направлены исковые заявления в суд, закладываются фундаменты новых домов.

Но среди собственников домов, стоящих в зоне нефтепровода, есть и такие, кто до недавнего времени не знал, что живет в опасной зоне. Кто-то купил дом, кто-то полагал, что справка, выданная почти 30 лет назад организацией, не имеющей отношения к нефтепроводу, - индульгенция на все времена. Вот, например, такую пожелтевшую от времени "бумажку" демонстрирует пензенским журналистам один из жителей Кузнецка, считая ее разрешением на строительство (на фото).

Но и на бланке, и в тексте четко написано "управление продуктопроводов", т.е. не нефтепровод "Дружба".

А вот цитата из официального письма администрации Кузнецка начальнику нефтеперекачивающей станции "Кузнецк": "По ул. Циолковского в санитарно-защитную зону попадают 11 домостроений, из них в отделе архитектуры имеются данные на три дома: д. 81 - год постройки 1986; д. 83 - год постройки 1988; д. 85 - год постройки 1967. Дополнительно сообщаем, что, согласно ФЗ №152 от 27.07.2006 (федеральный закон о персональных данных), администрация города Кузнецка не может предоставить Вам данных, указывающих на принадлежность домовладения конкретным лицам". Как видите, на многие строения данных в городском отделе архитектуры и градостроительства нет, сведения о собственниках предоставить невозможно.

В таких условиях открытый и гласный судебный процесс - единственная возможность беспристрастно разобраться, кто и на каком основании владеет собственностью на окраинах Кузнецка, в опасной близости от нефтепровода, и кто выдавал разрешения на строительство и землю.

Большинство жителей Кузнецка хочет минимизировать опасность от нефтепровода, восстановить нормы закона, навести порядок в выделении земельных участков и передаче их в собственность. На это и направлены сегодня совместные действия руководства региона, нефтепроводчиков и судебных органов.