В Самарской области в 2016 году было собрано 416,5 тыс. тонн картофеля

В Самарской области в 2016 г. было собрано 416,5 тыс. т картофеля, сообщил сайт регионального минсельхоза.
Урожайность "второго хлеба" в специализированных хозяйствах составляла, в среднем, 270 ц/га. Частный сектор региона производит порядка 60% картофелеводческой продукции от общего объема.
Информация была озвучена 16 января в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации на совещании с представителями региональных аграрных ведомств, госсорткомиссии, ФАНО, научно-исследовательских институтов, специализированных сельхозпредприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств по вопросу развития семеноводства картофеля.
Минсельхоз РФ призвал специалистов-картофелеводов к усилению работы по созданию лабораторий по производству мини-клубней. В настоящее время в России функционирует 41 такая лаборатория. В ПФО их насчитывается 11, среди которых одна создана на базе Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Тулайкова.
В перспективе планируется, что из данных лабораторий вырастут селекционные центры, которые в последующем обеспечат семеноводческие хозяйства районированными отечественными сортами картофеля.
В федеральном ведомстве ведется разработка программы поддержки развития семеноводства картофеля. Планируется, что программа будет рассчитана до 2025 г., а ее мероприятия будут финансироваться через федеральные министерство образования и науки и министерство сельского хозяйства, а также федеральное агентство научных организаций.
Последние комментарии
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.
Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?