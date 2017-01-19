В Самарской области в 2016 г. было собрано 416,5 тыс. т картофеля, сообщил сайт регионального минсельхоза.

В Самарской области в 2016 году было собрано 416,5 тыс. тонн картофеля

Урожайность "второго хлеба" в специализированных хозяйствах составляла, в среднем, 270 ц/га. Частный сектор региона производит порядка 60% картофелеводческой продукции от общего объема.

Информация была озвучена 16 января в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации на совещании с представителями региональных аграрных ведомств, госсорткомиссии, ФАНО, научно-исследовательских институтов, специализированных сельхозпредприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств по вопросу развития семеноводства картофеля.

Минсельхоз РФ призвал специалистов-картофелеводов к усилению работы по созданию лабораторий по производству мини-клубней. В настоящее время в России функционирует 41 такая лаборатория. В ПФО их насчитывается 11, среди которых одна создана на базе Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Тулайкова.

В перспективе планируется, что из данных лабораторий вырастут селекционные центры, которые в последующем обеспечат семеноводческие хозяйства районированными отечественными сортами картофеля.

В федеральном ведомстве ведется разработка программы поддержки развития семеноводства картофеля. Планируется, что программа будет рассчитана до 2025 г., а ее мероприятия будут финансироваться через федеральные министерство образования и науки и министерство сельского хозяйства, а также федеральное агентство научных организаций.