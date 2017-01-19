Проверка полицейского Главка комиссией МВД носит плановый характер

Работа комиссии центрального аппарата МВД в Главном управлении МВД по Самарской области, начавшаяся 16 января, носит плановый характер, сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве не стали отвечать на вопрос, будет ли комиссия изучать случаи гибели нескольких сотрудников полиции и нападений на них, произошедшие в 2016 году.

В МВД также пояснили, что предыдущая подобная инспекция проводилась девять лет назад.

"По результатам предыдущего инспектирования, проведенного в 2007 году, оперативно-служебная деятельность ГУ МВД по Самарской области оценена "удовлетворительно", - указывается в ответе на запрос.

Напомним, в рамках инспекции руководитель комиссии генерал-майор полиции Роман Зайцев проведет личный прием граждан, который пройдет 21 января в здании ГУ МВД на ул. Соколова, 34 и начнется в 10:00. Предварительная запись на прием проводится по телефону (846) 338-58-66.