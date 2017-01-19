Проверка полицейского Главка комиссией МВД носит плановый характер

Работа комиссии центрального аппарата МВД в Главном управлении МВД по Самарской области, начавшаяся 16 января, носит плановый характер, сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве не стали отвечать на вопрос, будет ли комиссия изучать случаи гибели нескольких сотрудников полиции и нападений на них, произошедшие в 2016 году.
В МВД также пояснили, что предыдущая подобная инспекция проводилась девять лет назад.
"По результатам предыдущего инспектирования, проведенного в 2007 году, оперативно-служебная деятельность ГУ МВД по Самарской области оценена "удовлетворительно", - указывается в ответе на запрос.
Напомним, в рамках инспекции руководитель комиссии генерал-майор полиции Роман Зайцев проведет личный прием граждан, который пройдет 21 января в здании ГУ МВД на ул. Соколова, 34 и начнется в 10:00. Предварительная запись на прием проводится по телефону (846) 338-58-66.
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Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?
Сильная кандидатура.