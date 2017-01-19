За 2015-2016 гг. расследуется всего пять дел по факту некачественного ремонта дорог

В начале 2017 г. прокуратура Самарской области сообщила, что за 2015-2016 гг. было возбуждено пять уголовных дел по фактам некачественного ремонта дорог на территории региона, окончательные процессуальные решения по которым еще не приняты.

Как пояснили в ведомстве, длительность расследования подобных уголовных дел увеличивается из-за необходимости проведения строительно-технических судебных экспертиз. А их быстро сделать не получается - эксперты сильно загружены и очередь расписана на много месяцев вперед.

"Чтобы направить его в суд, нужна совокупность доказательств: ущерб должен быть посчитан до копеечки, этим занимаются эксперты. Чтобы доказать, что подрядчик использовал более дешевый материал, чем предусмотрено документацией, нужна вторая экспертиза, и так далее, - объяснил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин. - Мы не можем огульно обвинить человека и отдать под суд, ведь даже подписи в контрактах могут быть поддельные. Нам бы очень помогло, если бы региональные власти привлекали нам в помощь строительные вузы и средние-специальные учреждения, ведь у них есть и специалисты, и оборудование, и лаборатории. На мой взгляд, именно власти более других заинтересованы в том, чтобы быстрее и точнее оценить ущерб и взыскать его потом с виновного".

Основная масса дел закрывается за неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности в качестве обвиняемого.