16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Поездка в Японию - главный приз "Ростелекома" для победителей конкурса региональных СМИ Бесплатный семинар об эффективном интернет-маркетинге пройдет в Самаре 1 декабря "Ростелеком" объявляет о старте VI конкурса для региональных журналистов "Технологии для жизни — больше возможностей" Самарская область вырвалась в лидеры в ПФО по росту числа мобильных покупок Телеком-оператор "Дом.ru" с 1 октября в одностороннем порядке повысил цены на услуги

Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" завершил прием заявок на конкурс "Классный Интернет"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати

Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов "Классный Интернет", посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий.

Всего на конкурс поступило 167 интернет-проектов.

Самой популярной стала номинация "IT-Выбор профессии", в рамках которой 40% участников представили в своих работах использование различных интернет-технологий в процессе взаимодействия учащихся с потенциальными работодателями: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приемными комиссиями вузов и др.

Проекты в номинации "IT-Общение", посвященные теме получения профессиональных умений и навыков непосредственно друг от друга и от носителей этих знаний посредством сети Интернет, составили 31%.
Остальные 29% заявок поданы для участия в номинации "IT-Помощь", в рамках которой представлены проекты, стимулирующие участие школьников в решении проблем города и общества. В ходе реализации этих проектов участниками приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем.
Самыми активными стали учащиеся из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (23%), а также Приволжского федерального округа (22%).

Теперь экспертному жюри предстоит выбрать 30 проектов-финалистов, из которых будут определены три проекта-победителя.

Финалисты будут объявлены 1 февраля, а выбор победителей состоится 1 марта.

Официальная страница конкурса в Интернете www.safe-internet.ru.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5