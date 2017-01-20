"Ростелеком" завершил прием заявок на конкурс "Классный Интернет"

Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов "Классный Интернет", посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий.
Всего на конкурс поступило 167 интернет-проектов.
Самой популярной стала номинация "IT-Выбор профессии", в рамках которой 40% участников представили в своих работах использование различных интернет-технологий в процессе взаимодействия учащихся с потенциальными работодателями: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приемными комиссиями вузов и др.
Проекты в номинации "IT-Общение", посвященные теме получения профессиональных умений и навыков непосредственно друг от друга и от носителей этих знаний посредством сети Интернет, составили 31%.
Остальные 29% заявок поданы для участия в номинации "IT-Помощь", в рамках которой представлены проекты, стимулирующие участие школьников в решении проблем города и общества. В ходе реализации этих проектов участниками приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем.
Самыми активными стали учащиеся из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (23%), а также Приволжского федерального округа (22%).
Теперь экспертному жюри предстоит выбрать 30 проектов-финалистов, из которых будут определены три проекта-победителя.
Финалисты будут объявлены 1 февраля, а выбор победителей состоится 1 марта.
Официальная страница конкурса в Интернете www.safe-internet.ru.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???