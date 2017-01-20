"Ростелеком" завершил прием заявок на конкурс "Классный Интернет"

Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов "Классный Интернет", посвященный профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий.

Всего на конкурс поступило 167 интернет-проектов.

Самой популярной стала номинация "IT-Выбор профессии", в рамках которой 40% участников представили в своих работах использование различных интернет-технологий в процессе взаимодействия учащихся с потенциальными работодателями: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приемными комиссиями вузов и др.

Проекты в номинации "IT-Общение", посвященные теме получения профессиональных умений и навыков непосредственно друг от друга и от носителей этих знаний посредством сети Интернет, составили 31%.

Остальные 29% заявок поданы для участия в номинации "IT-Помощь", в рамках которой представлены проекты, стимулирующие участие школьников в решении проблем города и общества. В ходе реализации этих проектов участниками приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем.

Самыми активными стали учащиеся из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (23%), а также Приволжского федерального округа (22%).

Теперь экспертному жюри предстоит выбрать 30 проектов-финалистов, из которых будут определены три проекта-победителя.

Финалисты будут объявлены 1 февраля, а выбор победителей состоится 1 марта.

Официальная страница конкурса в Интернете www.safe-internet.ru.