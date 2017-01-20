В области предлагают сократить сроки отмены или изменения маршрутов общественного транспорта

В Самарской области в два раза могут быть сокращены сроки отмены или изменения маршрутов общественного транспорта

19 января об этом рассказали на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

Согласно ст. 6 закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", органы местного самоуправления, в которые направлено заявление об установлении или изменении маршрута, обязаны в течение 30 дней представить в отраслевые органы исполнительной власти региона заключение о наличии или отсутствии оснований для отказа.

Если же они этого не сделали, то считается, что оснований для этого нет.

Разработчики поправок в закон предлагают сократить данные сроки с 30 дней до 15.

Кроме того, предложено дополнить ст. 6 частью, которая определяет основания для принятия решения об отмене маршрута по инициативе отраслевых органов исполнительной власти губернии. Это поможет устранить проблемы, возникающие, когда маршрут не соответствует установленным требованиям, но перевозчики не обращаются с заявлением об отмене такого направления.

Сейчас проект изменений размещен на сайте Самарской губернской думы для оценки регулирующего воздействия, и до 25 января принимаются предложения и замечания к законопроекту.