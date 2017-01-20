16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки Открыто скоростное движение Самара - Ширяево на воздушной подушке Самара не попала в программу субсидируемых региональных авиаперевозок на 2017 год В январе изменится расписание рейсов в Ширяево От Барбошиной поляны до ТРК "Московский" пустили бесплатный автобус

Транспорт Транспорт и связь

В области предлагают сократить сроки отмены или изменения маршрутов общественного транспорта

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати

В Самарской области в два раза могут быть сокращены сроки отмены или изменения маршрутов общественного транспорта

19 января об этом рассказали на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

Согласно ст. 6 закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", органы местного самоуправления, в которые направлено заявление об установлении или изменении маршрута, обязаны в течение 30 дней представить в отраслевые органы исполнительной власти региона заключение о наличии или отсутствии оснований для отказа.

Если же они этого не сделали, то считается, что оснований для этого нет.

Разработчики поправок в закон предлагают сократить данные сроки с 30 дней до 15.

Кроме того, предложено дополнить ст. 6 частью, которая определяет основания для принятия решения об отмене маршрута по инициативе отраслевых органов исполнительной власти губернии. Это поможет устранить проблемы, возникающие, когда маршрут не соответствует установленным требованиям, но перевозчики не обращаются с заявлением об отмене такого направления.

Сейчас проект изменений размещен на сайте Самарской губернской думы для оценки регулирующего воздействия, и до 25 января принимаются предложения и замечания к законопроекту.

Где вы чаще всего сталкиваетесь с коррупцией?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Greg Ilch 28 сентября 2016 15:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 09:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 09:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Анастасия Поронина 15 марта 2016 17:45 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Всеволод Андреев 04 февраля 2016 17:46 Линия скоростного трамвая от ж/д вокзала до стадиона ЧМ-2018 обойдется в 12,8 млрд рублей

Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.

Фото на сайте

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

В Самаре показали вагоны дневного экспресса Самара-Пенза

В Самаре показали вагоны дневного экспресса Самара-Пенза

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5