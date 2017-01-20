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На строительство метро в Самаре в 2017 г. выделят 741 млн руб., на Фрунзенский мост - 1,9 млрд рублей Финансирование дорожных работ в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 г. составит 4 млрд рублей Разработчик концепции благоустройства Самары к ЧМ-2018 "Севзапинжтехнология" сделал акцент на создании комфортной гостеприимной среды На ремонт Южного шоссе и моста выделят 191 млн рублей Мэрия вновь ищет подрядчика для строительства трамвайной линии до "Самара Арены"

Дорожное строительство Транспорт и связь

На строительство метро в Самаре в 2017 г. выделят 741 млн руб., на Фрунзенский мост - 1,9 млрд рублей

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На строительство метро в Самаре в 2017 г. выделят 741 млн руб., на Фрунзенский мост будет направлено 1,9 млрд рублей.

С проектом о внесении изменений в госпрограмму "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 гг.)" 20 января выступил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин на заседании правительства СО.

По его словам, общий объем финансирования программы на 2017 г. составляет 12,9 млрд рублей. Из них средства областного бюджета - 3,8 млрд руб., средства дорожного фонда - 9,1 млрд рублей.

"В рамках реализации программы на текущий год предусмотрено финансирование пяти подпрограмм: модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения Самарской области - 7,3 млрд рублей, из них 2,8 млрд выделяется на содержание автомобильных дорог, госрегистрацию земель и работы, связанные с дорожной разметкой, безопасностью, ограждением и установкой знаков", - пояснил он.

По словам министра, 2,3 млрд руб. в 2017 г. будет выделено на ремонт ул. Ново-Садовой, части Московского шоссе, кольцевой развязки на ул. Луначарского и, возможно, мостовых переходов на областных дорогах.

На строительство Фрунзенского моста и дорожное освещение Волжского и Красноглинского шоссе будет потрачено 1,9 млрд руб. бюджетных средств. На проектно-изыскательские работы направят 300 млн рублей .

На модернизацию и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в губернии направляется субсидия в 2,3 млрд рублей.

"На развитие пассажирского транспорта Самарской области в 2017 году в бюджете предусмотрено 2 млрд рублей - это оплата проезда льготников, речные перевозки, пригородные перевозки и 47 млн рублей - на поддержку региональной авиации. 540 млн предусмотрено на повышение безопасности дорожного движения, 741 миллион - на строительство метрополитена в Самаре", - рассказал Иван Пивкин.

Проект получил одобрение правительства Самарской области.

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Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Бродков Бродков 20 мая 2016 15:26 Регион получит на ремонт дорог 1,1 млрд руб. из сборов от "Платона"

Очень внушительная сумма. На эти деньги можно много дорог отремонтировать. Платоновцы молодцы.

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