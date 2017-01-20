На строительство метро в Самаре в 2017 г. выделят 741 млн руб., на Фрунзенский мост - 1,9 млрд рублей

На строительство метро в Самаре в 2017 г. выделят 741 млн руб., на Фрунзенский мост будет направлено 1,9 млрд рублей.

С проектом о внесении изменений в госпрограмму "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 гг.)" 20 января выступил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин на заседании правительства СО.

По его словам, общий объем финансирования программы на 2017 г. составляет 12,9 млрд рублей. Из них средства областного бюджета - 3,8 млрд руб., средства дорожного фонда - 9,1 млрд рублей.

"В рамках реализации программы на текущий год предусмотрено финансирование пяти подпрограмм: модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения Самарской области - 7,3 млрд рублей, из них 2,8 млрд выделяется на содержание автомобильных дорог, госрегистрацию земель и работы, связанные с дорожной разметкой, безопасностью, ограждением и установкой знаков", - пояснил он.

По словам министра, 2,3 млрд руб. в 2017 г. будет выделено на ремонт ул. Ново-Садовой, части Московского шоссе, кольцевой развязки на ул. Луначарского и, возможно, мостовых переходов на областных дорогах.

На строительство Фрунзенского моста и дорожное освещение Волжского и Красноглинского шоссе будет потрачено 1,9 млрд руб. бюджетных средств. На проектно-изыскательские работы направят 300 млн рублей .

На модернизацию и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в губернии направляется субсидия в 2,3 млрд рублей.

"На развитие пассажирского транспорта Самарской области в 2017 году в бюджете предусмотрено 2 млрд рублей - это оплата проезда льготников, речные перевозки, пригородные перевозки и 47 млн рублей - на поддержку региональной авиации. 540 млн предусмотрено на повышение безопасности дорожного движения, 741 миллион - на строительство метрополитена в Самаре", - рассказал Иван Пивкин.

Проект получил одобрение правительства Самарской области.