Площадку под бывшим элеватором в Самаре возвращают в конкурсную массу УК "Лига чемпионов"

ООО "Капитал Девелопмент" Шамиля Аюпова может потерять площадку под бывшим элеватором в Самаре, пишет "Самарское обозрение".

Предстоящей продаже земельного участка может помешать Федеральная налоговая служба. Там усомнились в добросовестности сделок между Аюповым и "Лигой чемпионов", посчитав их аффилированными.

Напомним, эту территорию под застройку планировал выкупить холдинг "Унистрой".

В 2012 г. Шамиль Аюпов продал площадку элеватора на ул. Максима Горького ООО "Управляющая компания "Лига чемпионов". В июне 2014 г. площадка вернулась к Аюпову - покупатель не смог выполнить свои финансовые обязательства, успев лишь снести здание элеватора.

К сентябрю 2014 г. Аюпов и "Лига чемпионов" расторгли договор, признав, что УК не выплатила продавцу нужную сумму. Компания вернула бизнесмену расчищенный участок, а Аюпов со своей стороны возместил ООО выплаченные ему 60 млн руб. как оплату за демонтажные работы.

Выплату он провел векселем, выданным ООО "Корпорация "Омега". Затем "Лига чемпионов" начала банкротиться, а Шамиль Аюпов приступил к поискам нового покупателя на актив.

В конце прошлого года покупателем земли называли казанский холдинг "Унистрой". Последний

анонсировал в Самаре жилую застройку в 4,5 га на ул. Максима Горького.

11 января конкурсный управляющий "Лиги чемпионов" Анна Писцова обнародовала протокол собрания кредиторов, прошедшего 10 января 2017 года. Согласно тексту документа, банкротство компании могло быть преднамеренным.

УФНС России по Самарской области, выступающее одним из четырех кредиторов должника, требует от Писцовой обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделки по отчуждению площадки элеватора. Налоговая служба считает, что сделка между сторонами была притворной. Как полагают в ФНС, "Лиге чемпионов" вернули деньги, выплаченные ею за покупку недвижимости, а также она получила из бюджета необоснованную налоговую выгоду, о чем Аюпов якобы знал.

Возврат площадки элеватора позволит "Лиге чемпионов" рассчитаться с кредиторами. Сумма требований кредиторов к "Лиге чемпионов" на 10 января равнялась 163,5 млн рублей. Согласно отчету арбитражного управляющего от сентября 2015 г.а, стоимость активов банкрота равнялась 17,292 млн рублей. Стоимость территории элеватора оценивали в 400-500 млн рублей.

При этом 11 января ФНС России обратилась в арбитраж с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении активов Аюпова и "Капитал Девелопмента". Бизнесмену хотят запретить отчуждать ряд объектов недвижимости, в том числе площадку элеватора. Заявление суд оставил без движения до

30 января - к этому моменту ФНС должна исправить нарушения при подаче документа.