Холдинг "Унистрой" из Татарстана планирует выкупить 4 га земли под бывшим Самарским элеватором

Холдинг "Унистрой" из Татарстана планирует выкупить 4 га земли под бывшим элеватором, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в 2012 г. ОАО "Самарский элеватор", подконтрольное Шамилю Аюпову, анонсировало сделку по продаже площадки самарского элеватора на ул. Максима Горького, 58. Потенциальный покупатель ООО "Управляющая компания "Лига чемпионов" тольяттинского бизнесмена Дмитрия Пинегина собиралось возвести на 4,5 га жилой комплекс. Сумма сделки оценивалась в 500 млн рублей. Однако продажа не состоялась.

В июле прошлого года права на участок вернулись к Аюпову - владельцем площадки стало ООО "Капитал Девелопмент", принадлежащее бизнесмену. Как он отмечал, "Лига чемпионов" не справилась с обязательствами по оплате покупки и застройке участка.

В октябре 2015 г. Шамиль Аюпов заявлял, что ищет на данную территорию нового покупателя.

По данным ресурса ЕГРП, у участка в 4,5 га, который и продавал Аюпов, в настоящее время нет правообладателей. В публичной кадастровой карте площадка не отображается. Судя по всему, территория была размежевана на несколько новых участков.

Так, 23 ноября ООО "Капитал Девелопмент" стало собственником 6 земельных участков, судя по карте, расположенных на территории бывшего элеватора. Общая площадь активов равна 4 га, размер площадок варьируется от 23 кв. м до 2,1 га.

Участники рынка предполагают, что новым инвестором площадки станет холдинг "Унистрой" из Татарстана. Сейчас в регионе он возводит лишь один объект - ЖК "Южный бульвар" в Автозаводском районе Тольятти. 30 ноября заместитель директора по продажам ООО "Риэлтрегион" (входит в группу) Рамиль Насыртдинов публично заявил, что "Унистрой" начнет строительство в Самаре.

"Работы мы еще не начали, строительство начнется в следующем году. Пока называть участок я бы не хотел. Параметры площадки - 4,5 га в районе Максима Горького. Мы хотим строить так, чтобы это жилье покупали и через 20 лет. И ценник там будет не такой, как просят самарские девелоперы (по 70-100 тыс. руб. за 1 кв. м), а ниже. Мы сделаем доступное жилье, проект появится в 2017 году", - рассказал Насыртдинов.

По данным ЕГРП, иные свободные площадки, кроме элеватора, на ул. Максима Горького, отсутствуют. 15 декабря в "Унистрое" подтвердили, что земля холдингом еще не приобретена. "После того как купим, договор зарегистрируем в Росреестре, тогда и можно будет говорить конкретно о площадке, ее параметрах, условиях сделки. Раньше января-февраля 2017 г. это вряд ли произойдет", - пояснил Насыртдинов.



