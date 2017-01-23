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Газовая отрасль ТЭК

На проект газоснабжения объектов рядом с "Самара Ареной" потратят до 1,3 млн рублей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Средневолжская газовая компания" объявило о запросе предложений среди лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор, на право выполнения проектных работ по газоснабжению объектов, расположенных около строящегося стадиона "Самара Арена".

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о выполнении проектных работ по объекту "Техническое перевооружение сети газоснабжения в Самаре. Технологическое присоединение к газораспределительной сети котельной комбината (включая объекты ЧМ-2018), расположенной в Кировском районе, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н, НПО "Жигулевские сады". Газопровод высокого давления первой категории от существующего г/да в/д d 300 мм, проложенного в районе НПО "Жигулевские сады", ПГБ и газопровод среднего давления до границ з/у к.н 63:01:0210002:73".

Все проектные работы должны быть выполнены до конца февраля.

Начальная стоимость контракта составляет 1,3 млн рублей.

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