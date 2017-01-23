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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самая необычная квартира Самары стоит 51 млн рублей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самая необычная квартира Самары обойдется покупателю в 51 млн рублей.

К такому выводу пришли эксперты агентства ЦИАН, которые составили рейтинг самых оригинальных квартир, выставленных на продажу в Самаре.

"В топ-10 необычных квартир Самары вошли лоты стоимостью от 3 млн до 51 млн рублей. В каждом из этих объектов представлены различные редкие "фишки". При этом оригинальность той или иной "начинки" квартиры сложно оценить объективно. Поэтому в рейтинге лоты получили места, исходя из стоимости - от меньшей к большей", - поясняют в агентстве.

Первое место в рейтинге досталось квартире, расположенной в ЖК "Зазеркалье". Ее стоимость составляет 51 млн рублей. Покупателей здесь ждут настоящий дровяной камин, сауна, два уровня, терраса с видом на Волгу и обеденная зона со вторым светом и огромной хрустальной люстрой, достойной театрального фойе.

На втором месте - квартира на ул. Садовой за 45 млн рублей. Здесь покупателю достанется двухэтажный пентхаус с приватным кинозалом.

Третье место, по мнению составителей рейтинга, достается пентхаусу на 22-м этаже дома на улице Ерошевского. "Фишка" этой квартиры - огромная терраса площадью 300 кв. м, тогда как жилое пространство имеет площадь 160 "квадратов". На террасе установлены беседка и мангал, а также есть возможность оборудовать зону отдыха с бассейном и шезлонгами. Цена вопроса - 16,5 млн рублей.

Также в рейтинг вошли квартиры с бассейном, с системой централизованного пылеудаления ("встроенный пылесос"), с настоящим камином, с бильярдной и прочим.

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