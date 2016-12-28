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Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущественный комплекс Самарского Дома печати и расположенные под ним земельные участки в четвертый раз выставят на торги единым лотом, сообщает конкурсный управляющий ОАО "Издательство "Самарский дом печати" Ольга Ларина.

Фото: https://yandex.ru/maps

Прием заявок стартует 29 января и завершится 8 февраля. Начальная цена лота - 646,05 млн рублей. Торги разбиты на 10 периодов, в каждом последующем стоимость имущества будет падать и дойдет до 32,3 млн рублей. Первые четыре периода цена будет снижаться на 15%, затем на 10% и последние три этапа - на 5%. Задаток составляет 20% от стоимости лота.

Напомним, на имущественный комплекс дважды не находилось покупателей, в третий раз его приобрело ООО "Азимут", принадлежащее бизнесмену Алексею Шаповалову, причем за 35,1 млн руб., тогда как стоимость активов ранее была оценена экспертами в 717,8 млн рублей. Однако результаты последних торгов аннулировала ФАС. Позже ее решение подтвердил самарский арбитраж.

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