В самарской горбольнице №10 после кесарева сечения умерла еще одна роженица

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти роженицы, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2016 г. в родильном отделении ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов после родов, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, пациентка скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Напомним, в августе 2015 г. в лечебном учреждении также после кесарева сечения скончалась роженица. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области проводило проверку, но вины медиков в трагедии следователи не нашли.