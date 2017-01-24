16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти возбудили уголовное дело о незаконной торговле контрафактными автозапчастями на 4,5 млн рублей Уроженку Сызрани задержали в Таиланде при попытке ввезти в страну в своем желудке партию кокаина В самарском СИЗО при досмотре из еды изъяли семь сотовых телефонов В самарской горбольнице №10 после кесарева сечения умерла еще одна роженица Самарец подозревается в пропаганде экстремизма

Преступления Происшествия

В самарской горбольнице №10 после кесарева сечения умерла еще одна роженица

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 721
Версия для печати

Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти роженицы, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2016 г. в родильном отделении ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов после родов, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, пациентка скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Напомним, в августе 2015 г. в лечебном учреждении также после кесарева сечения скончалась роженица. По данному факту СУ СК РФ по Самарской области проводило проверку, но вины медиков в трагедии следователи не нашли.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5