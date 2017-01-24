Инновационные компании Самарской области получат 22 млн руб. на создание бизнеса

Победителями конкурса "Старт" признаны 11 компаний из Самарской области, которые получат 22 млн руб., сообщил Единый портал инновационной деятельности региона.

Программа "Старт" от Фонда содействия инновациям базируется на принципе частно-государственного партнерства и рассчитана на инициативных научных работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво работающий бизнес.

В первый год Фонд выделяет малому предприятию 2 млн руб. на выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты по их итогам.

Со второго года Фонд осуществляет финансирование на паритетной основе: компания может претендовать на 3 млн и 4 млн руб. на второй и третий год, соответственно, при условии привлечения софинансирования.

В Самарской области представительством Фонда содействия инновациям служит региональный центр инноваций StartupSamara. С 2014 г. в Самарской области грант по конкурсу "Старт" получили 55 компаний.