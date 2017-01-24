16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский подшипниковый завод осваивает производство пяти типов продукции для ВПК Новый статус Тольятти дает уникальные возможности для развития бизнеса "Перекресток": жители Самары к Новому году покупают виски и конфеты "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин Резиденты технопарка "Жигулевская долина" представляют полезные разработки

Государство и Бизнес Экономическая политика

Инновационные компании Самарской области получат 22 млн руб. на создание бизнеса

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати

Победителями конкурса "Старт" признаны 11 компаний из Самарской области, которые получат 22 млн руб., сообщил Единый портал инновационной деятельности региона.

Программа "Старт" от Фонда содействия инновациям базируется на принципе частно-государственного партнерства и рассчитана на инициативных научных работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво работающий бизнес.

В первый год Фонд выделяет малому предприятию 2 млн руб. на выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты по их итогам.

Со второго года Фонд осуществляет финансирование на паритетной основе: компания может претендовать на 3 млн и 4 млн руб. на второй и третий год, соответственно, при условии привлечения софинансирования.

В Самарской области представительством Фонда содействия инновациям служит региональный центр инноваций StartupSamara. С 2014 г. в Самарской области грант по конкурсу "Старт" получили 55 компаний.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 12:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 02 сентября 2014 00:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 16:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 21:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5