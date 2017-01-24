Инновационные компании Самарской области получат 22 млн руб. на создание бизнеса

Победителями конкурса "Старт" признаны 11 компаний из Самарской области, которые получат 22 млн руб., сообщил Единый портал инновационной деятельности региона.
Программа "Старт" от Фонда содействия инновациям базируется на принципе частно-государственного партнерства и рассчитана на инициативных научных работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчиво работающий бизнес.
В первый год Фонд выделяет малому предприятию 2 млн руб. на выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты по их итогам.
Со второго года Фонд осуществляет финансирование на паритетной основе: компания может претендовать на 3 млн и 4 млн руб. на второй и третий год, соответственно, при условии привлечения софинансирования.
В Самарской области представительством Фонда содействия инновациям служит региональный центр инноваций StartupSamara. С 2014 г. в Самарской области грант по конкурсу "Старт" получили 55 компаний.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html