В посевную-17 хозяйствам региона потребуется свыше 100 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур

В посевную кампанию 2017 г. сельхозтоваропроизводителям Самарской области потребуется свыше 100 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, сообщил сайт регионального минсельхоза.

По состоянию на 15 января 2017 г. хозяйства области практически полностью обеспечены посевным материалом. В настоящее время ведется его подработка и проверка качества.

Семенами для сева полностью обеспечены сельхозтоваропроизводители Приволжского, Большеглушицкого, Клявлинского и Челно-Вершинского района.

В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%. Наибольшая доля высококачественного посевного материала заготовлена хозяйствами Безенчукского, Волжского, Кинельского и Шигонского районов.