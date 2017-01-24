В посевную-17 хозяйствам региона потребуется свыше 100 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур

В посевную кампанию 2017 г. сельхозтоваропроизводителям Самарской области потребуется свыше 100 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур, сообщил сайт регионального минсельхоза.
По состоянию на 15 января 2017 г. хозяйства области практически полностью обеспечены посевным материалом. В настоящее время ведется его подработка и проверка качества.
Семенами для сева полностью обеспечены сельхозтоваропроизводители Приволжского, Большеглушицкого, Клявлинского и Челно-Вершинского района.
В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%. Наибольшая доля высококачественного посевного материала заготовлена хозяйствами Безенчукского, Волжского, Кинельского и Шигонского районов.
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А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.
Был в субботу в полдень- народу не так много, торговцев тоже- есть пустые палатки. Цены как везде на рынках, много меда. Вот, пожалуй, и все. Зачем устраивать базар в центре города? Нормально работать власть научится когда нибудь?