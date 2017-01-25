В Самаре построят ледовый спортивный комплекс площадью почти 7,5 га

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Кировском районе Самары общей площадью почти 75 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Новый спортивный комплекс построят в Кировском районе Самары, на территории бывшего радиотехнического центра. На площадке с искусственным льдом, демонстрационных и тренировочных аренах объекта будут проходить национальные и международные соревнования по хоккею, керлингу и фигурному катанию. В комплексе разместят помещения для тренировок не только тех, кто занимается зимними видами спорта, но и боксеров, баскетболистов, волейболистов, гимнасток и команды по мини-футболу.

Новый спортивный объект будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны входят мультифункциональная хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея на льду, основная и тренировочная арены для керлинга и главная Ледовая арена. Там же будут обустроены хореографический, тренажерный и универсальный залы.

Зрительские трибуны находятся во второй зоне: для посетителей хоккейных матчей предусмотрено 10 тыс. мест, при этом первые ряды нижнего яруса будут сборно-разборными, что позволит увеличить площадку для проведения других мероприятий. Трибуны в зале для керлинга рассчитаны на 500 мест. В третьей и четвертой зонах будут располагаться помещения для зрителей, VIP-сектор и сектор гостевого обслуживания. В остальных зонах разместятся пресс-центр и блок телерадиовещания, административные и инженерно-технологические помещения.

Помимо зрелищных спортивных соревнований, в комплексе будут проводиться выставки и культурно-развлекательные мероприятия. В зимнее время на кровле стилобата главного здания будет обустраиваться открытая тренировочно-игровая площадка: все гости комплекса смогут покататься на коньках и поучаствовать в спортивных состязаниях. Общая площадь строений и сооружений универсального комплекса составит 74,7 тыс. кв. м, площадь главного здания - 65,5 тыс. кв. метров.

Финансирование строительства будет вестись из средств бюджета Самарской области.