Губернии выделено 158 млн руб. из госбюджета на предоставление соцвыплат молодым семьям

Самарской области выделено 157,9 млн руб. из государственного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям.

Информация об этом опубликована 24 января на сайте правительства РФ.

19 января на заседании федерального кабмина одобрено распоряжение о распределении в 2017 г. субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Согласно документу, между 75 субъектами РФ на эти цели распределено 4,2 млрд рублей. Из них в Самарскую область направят 157,9 млн рублей.

Средства выделяют в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее чем 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.