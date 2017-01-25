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Молодежная политика Общество

Губернии выделено 158 млн руб. из госбюджета на предоставление соцвыплат молодым семьям

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской области выделено 157,9 млн руб. из государственного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям.

Губернии выделено 158 млн руб. из госбюджета на предоставление соцвыплат молодым семьям Губернии выделено 158 млн руб. из госбюджета на предоставление соцвыплат молодым семьям
Фото: Андрей Савельев

Информация об этом опубликована 24 января на сайте правительства РФ.

19 января на заседании федерального кабмина одобрено распоряжение о распределении в 2017 г. субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Согласно документу, между 75 субъектами РФ на эти цели распределено 4,2 млрд рублей. Из них в Самарскую область направят 157,9 млн рублей.

Средства выделяют в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее чем 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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