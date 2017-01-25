На "Авиаагрегате" создают аппарат для повышения безопасности ж/д перевозок

Конструкторы самарского предприятия "Авиаагрегат" приступили к созданию унифицированных поглощающих аппаратов для повышения безопасности перевозок грузов в железнодорожных цистернах.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Технодинамика", в который входит самарский завод.

Поглощающие аппараты предназначены для защиты конструкции всех типов вагонов-цистерн магистральных железных дорог колеи 1,5 метра.

Новая разработка позволит увеличить эффективность их защиты в составе поезда от соударений до 100%.

Новинка будет представлять собой демпфирующее устройство, уменьшающее воздействие различных физических сил на раму железнодорожных цистерн, включая сжимающее и растягивающее воздействия.

Агрегат также обеспечит поглощение 100% кинетической энергии ударов, возникающих при столкновении вагонов-цистерн в ходе маневровых работ, на сортировочных горках и при переходных режимах ведения поездов.

"Новая модель в значительной степени повысит безопасность перевозок грузов железнодорожным транспортом, - отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика". - Мы также планируем довести уровень унификации подобного типа продукции до 95%, что упростит процесс их эксплуатации, сервисное и техническое обслуживание".