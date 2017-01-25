В Самаре 16-летнего подростка подозревают в растлении 12-летней соседки

В понедельник, 23 января, в Кировском районе Самары было возбуждено уголовное дело по заявлению родителей 12-летней школьницы.
Родители девочки сообщили, что сосед, проникнув к ним в квартиру, совершил в отношении их дочери насильственные действия сексуального характера.
По данным предварительного следствия, преступление было совершено в начале октября 2016 г. в доме на ул. Свободы. Подозреваемый — 16-летний Виталий Л., состоящий на учете у психиатра и в инспекции по делам несовершеннолетних.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.