В Самаре 16-летнего подростка подозревают в растлении 12-летней соседки

В понедельник, 23 января, в Кировском районе Самары было возбуждено уголовное дело по заявлению родителей 12-летней школьницы.

Родители девочки сообщили, что сосед, проникнув к ним в квартиру, совершил в отношении их дочери насильственные действия сексуального характера.

По данным предварительного следствия, преступление было совершено в начале октября 2016 г. в доме на ул. Свободы. Подозреваемый — 16-летний Виталий Л., состоящий на учете у психиатра и в инспекции по делам несовершеннолетних.