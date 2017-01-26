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Культура

Самарские археологи расскажут о находках 2016 года

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 января, в 10:00 в музее им. П.В.Алабина откроется XIII Самарская археологическая конференция.

На конференции самарские археологи подведут предварительные итоги полевого сезона 2016 года, который был насыщенным и богатым на находки. Совместная археологическая экспедиция музея им. П.В.Алабина и СГСПУ продолжала исследования на могильнике "Екатериновский мыс" в Безенчукском районе, получены новые материалы, которые вносят значительный вклад в формирование современных представлений об эпохе энеолита в истории края.

Объектами исследования самарских археологов в 2016 году стали не только поселения и могильники области (неолитическая стоянка Калмыковка I, поселение Лебяжинка VI - раскопки СГСПУ; курганный могильник Борма II, селища у с. Тоузаково - охранные раскопки ООО "ГЕФЕСТ" и др.), но и памятники на территории Саратовской области и Республики Башкортостан.

Значительно расширилась география участников единственной в России Самарской экспериментальной экспедиции по истории древнего гончарства.

К работе конференции планируется выставка новых материалов, полученных в полевом сезоне 2016 года.

Конференция организована Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В.Алабина совместно с Самарским археологическим обществом, Самарским государственным социально-педагогическим университетом, ООО "Гефест", Институтом истории и археологии Поволжья.

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Р. А. М. 13 января 2017 18:42 2017 год в Самаре начался с незаконного сноса памятника архитектуры

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Сколько пришлось побороться! Аксарины, Рыбаковы, Пряниковы - все были против. Но Правда прошла!

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