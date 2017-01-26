В Самаре срочная медпомощь понадобилась двум маленьким детям, предположительно, избитым дома

Днем в среду, 25 января, по предварительным данным, в одной из квартир на ул. Ташкентской в Самаре медицинская помощь понадобилась двум братьям, одному из которых 4 года, а второму - 1 год, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, дети проживают в квартире вместе с мамой и ее сожителем. Около двух часов дня женщина вышла в магазин, а отчим остался с детьми. Вернувшись примерно через 20 минут, она обнаружила у своих детей следы побоев и вызвала "скорую".

Оперативно прибывшие медики службы "03" оказали малышам необходимую помощь и увезли их в лечебное учреждение.

Корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области сообщили, что информация о госпитализации двух детей в возрасте четырех и около двух лет поступила в отдел полиции №1 Самары. Сейчас по данному факту проводится проверка.