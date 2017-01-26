Застройка территорий ЗиМа, завода Тарасова, СПЗ №4 и стрелки р. Самары может дать до 2,6 млн кв. м жилья

Застройка бывших промышленных зон, расположенных на территории Самары, может обеспечить городу от 1,5 до 2,6 млн кв. м жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о наиболее крупных промышленных территориях, которые могут быть использованы для комплексной застройки: завод им. Масленникова, Самарский подшипниковый завод №4, территория аэродрома в с. Падовка, завод им. Тарасова, стрелка р. Самары (завод клапанов, речпорт, складская зона).

На этих территориях при комплексном освоении под застройку возможно возвести до 2,6 млн кв. м жилья, в которых могли бы проживать около 100 тыс. человек.

При этом предусматривается не только строительство домов, но и формирование комплексно благоустроенных общественных пространств в виде парков, скверов, бульваров и набережных.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о включении Самарской области в пилотный проект по реализации федеральной программы, готовятся документы в соответствии с проектом федерального закона, который должен быть принят в первой половине 2017 года. Самарская область по разнообразию предлагаемых и подготовленных к реализации проектов имеет очень хорошие перспективы в части федеральной поддержки", - сообщили в обладминистрации.

Если регион не войдет в число участников федеральной программы, проекты будут частично реализовываться при региональной поддержке. Те территории, собственники которых не будут проявлять инвестиционной активности, будут вовлекаться в строительный оборот с привлечением сторонних инвесторов государством и органами местного самоуправления.

Напомним, ранее проект застройки заброшенных промзон на территории Самары и губернии получил поддержку главы региона Николая Меркушкина.

"В конечном итоге это может существенно уменьшить стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35-38 тысяч рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом", - сказал губернатор во время рабочей встречи с министром строительства области Александром Баландиным.

При этом глава региона заверил, что областные власти готовы оказывать застройщикам всю необходимую помощь при строительстве в заброшенных промышленных зонах.

В Самарской области по ряду экс-промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры. По сообщению регионального минстроя, во время рабочей встречи с замглавы федерального Министерства строительства Никитой Стасишиным Баландин нашел взаимопонимание в решении вопроса развития этих территорий.

"Сейчас рассматривается вопрос включения Самарской области в пилотный проект при реализации этой программы. Министерство строительства губернии готовит пакет необходимых документов для предоставления в федеральный Минстрой", - прокомментировал самарский министр.