Стартовал "второй поток" монтажа кровли стадиона "Самара Арена"

На стадионе "Самара Арена" начал работу новый 1250-тонный кран. Его установка позволила дать старт "второму потоку" монтажа кровельных металлоконструкций стадиона, сообщает ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

"Теперь этот поистине ювелирный процесс ускорится, так как будет осуществляться с двух сторон двигающимися навстречу друг другу кранами", - сообщает генподрядчик строительства.

Напомним, решение пустить "второй поток" монтажа металлоконструкций стадиона было связано с некоторым отставанием работ от графика.

Стадион спроектирован так, что можно одновременно вести установку и железобетонных конструкций, и металлоконструкций. Если на многих других стадионах металлоконструкции опираются непосредственно на трибуны и для начала монтажа металлоконструкций нужна их 100-процентная готовность, то в "Самара Арене" опоры находятся за границами трибун, и это позволяет организовать второй поток строительства.

На втором потоке уже установлен первый монтажный блок. В ближайшие дни строители хотят поставить еще пару. Такими темпами монтаж кровельных конструкций планируют завершить строго по графику.

Внешний облик "Самара Арены" представляет собой круглый в плане купол с вырезом в центре. Металлический каркас несущих конструкций образует форму покрытия - козырька над трибунами, высота которого составит около 60 м от уровня земли.

Стадион запроектирован с открытой игровой зоной. Навес для защиты от атмосферных осадков монтируется над всеми зрительскими местами. Согласно принятым проектным решениям, конструкции покрытия стадиона представляют собой металлические пространственные фермы.