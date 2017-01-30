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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка "Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 января, в 18:00 галерея "Новое пространство" совместно с Фотообъединением Самарской областной организации Союза журналистов России представят выставку "Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд".

Этот проект - попытка рассмотреть разницу во взглядах мужчин и женщин, обратившись к миру фотографов. Современный век - век перемен и скоростей. Происходит все большее стирание различий между мужчинами и женщинами и во внешнем облике, и в выборе профессий, и в манере поведения, и в чертах характера. Но заложенные в нас природой мужское и женское начала остаются первоосновой и продолжают с разной силой проявляться.

У женщин особенно развиты природная интуиция, внимание к деталям, умение ладить и уступать, у мужчин - логика, техническая направленность, мотивация на достижение успеха… С точки зрения психологов, характерные черты поведения мужчин и женщин просматриваются и в деятельности фотографов, в их взгляде на противоположный пол.

В фотовыставке участвуют 22 фотографа: 11 мужчин и 11 женщин. Будет представлено 150 работ в различных жанрах (портрет, репортаж, студийная фотосъемка, комп-арт и др.).

Экспозиция выстроена таким образом, чтобы зритель мог погрузиться отдельно в мир мужчин- и женщин-фотографов.

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