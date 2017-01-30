Средняя выплата по ОСАГО в 2016 году выросла на 40%

Средняя выплата по ОСАГО в 2016 г. выросла на 40% и составила 69 тыс. руб., а средняя премия увеличилась на 9% - до 6 тыс. рублей.

Такие данные опубликовал Российский союз автостраховщиков со ссылкой на данные по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-декабря 2016 года.

По данным РСА, средняя выплата в январе-декабре 2015 г. составляла 49,4 тыс. руб., средняя премия - 5,5 тыс. рублей.

"Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО. "Автогражданка", которая была драйвером страхового рынка, теряет свои лидерские позиции по показателям сборов премий", - прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году составил 235,6 млрд руб., увеличившись на 7% к 2015 г., когда этот показатель достиг 220,3 млрд рублей. Сумма выплат по страховым случаям выросла на 36% и составила 165,9 млрд рублей.