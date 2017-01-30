Средняя выплата по ОСАГО в 2016 году выросла на 40%

Средняя выплата по ОСАГО в 2016 г. выросла на 40% и составила 69 тыс. руб., а средняя премия увеличилась на 9% - до 6 тыс. рублей.
Такие данные опубликовал Российский союз автостраховщиков со ссылкой на данные по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-декабря 2016 года.
По данным РСА, средняя выплата в январе-декабре 2015 г. составляла 49,4 тыс. руб., средняя премия - 5,5 тыс. рублей.
"Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО. "Автогражданка", которая была драйвером страхового рынка, теряет свои лидерские позиции по показателям сборов премий", - прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.
Объем сборов страховщиков ОСАГО в прошлом году составил 235,6 млрд руб., увеличившись на 7% к 2015 г., когда этот показатель достиг 220,3 млрд рублей. Сумма выплат по страховым случаям выросла на 36% и составила 165,9 млрд рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.