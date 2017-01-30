Тимашевская птицефабрика получила инвестиции в размере 4 млрд рублей

Тимашевская птицефабрика получила инвестиции в размере 4 млрд руб., сообщил глава минсельхоза Самарской области Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.

"Необходимо отметить, что на сегодняшний день отрасль птицеводства является одной из самых рентабельных в сельском хозяйстве после растениеводства, - сказал он. - Это мы достаточно отчетливо видим на примере Тимашевской птицефабрики, которая не только стабильно работает, но и наращивает объемы, а также заканчивает строительство третьей площадки. В этом году фабрика уже получила инвестиции в размере 4 млрд рублей по линии Сбербанка и намеревается вложить порядка 2 млрд собственных средств в строительство еще двух площадок, в расширение убойного цеха и расширение инкубатора".

Как отметил министр, в этом году меры поддержки отрасли птицеводства на уровне федерального центра отсутствуют, потому, что отрасль сегодня признана рентабельной и достаточно привлекательной для привлечения средств кредитных учреждений.