Тимашевская птицефабрика получила инвестиции в размере 4 млрд рублей

Тимашевская птицефабрика получила инвестиции в размере 4 млрд руб., сообщил глава минсельхоза Самарской области Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.
"Необходимо отметить, что на сегодняшний день отрасль птицеводства является одной из самых рентабельных в сельском хозяйстве после растениеводства, - сказал он. - Это мы достаточно отчетливо видим на примере Тимашевской птицефабрики, которая не только стабильно работает, но и наращивает объемы, а также заканчивает строительство третьей площадки. В этом году фабрика уже получила инвестиции в размере 4 млрд рублей по линии Сбербанка и намеревается вложить порядка 2 млрд собственных средств в строительство еще двух площадок, в расширение убойного цеха и расширение инкубатора".
Как отметил министр, в этом году меры поддержки отрасли птицеводства на уровне федерального центра отсутствуют, потому, что отрасль сегодня признана рентабельной и достаточно привлекательной для привлечения средств кредитных учреждений.
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Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
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