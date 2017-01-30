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Субсидии на закупку сельхозтехники для региона в 2016 году составили 616 млн рублей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Субсидии на закупку сельхозтехники для Самарской области в 2016 г. составили 616 млн руб., сообщил глава региона минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.

"Правительством Самарской области прилагаются значительные усилия для улучшения технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, — сказал он. — У этих усилий из года в год есть положительные результаты. На сегодня удалось стабилизировать основной парк сельскохозяйственной техники, наблюдается незначительный, но устойчивый рост по наличию тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Обновление машинно-тракторного парка в целом за год составляет 5-6% при выбытии 3-3,5%. И это уже третий год подряд. В Самарской области доля основных видов сельхозтехники по срокам эксплуатации свыше 10 лет составляет: по тракторам — 51%, по зерноуборочным комбайнам — 42%, по кормоуборочным комбайнам — 29%".

Как отметил министр, приобретению техники способствует федеральная поддержка и программа Самарской области, которая работает уже на протяжении десятка лет.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 1432, субсидии предоставляются производителю сельскохозяйственной техники, который отпускает технику сельхозтоваропроизводителям со скидкой 25%.

В 2015 г. в регионе зарегистрировано договоров на получение субсидий производителям сельхозтехники по данной программе в размере 266 млн руб. — это 344 единицы техники. По итогам 2016 г. — на сумму 616 млн руб.— это 724 единицы техники.

В Самарской области предоставляются субсидии сельхозпроизводителям в размере до 20% за приобретение техники для растениеводства и 30% — в отрасли животноводства, а также 80% от первоначального платежа по договору лизинга и сублизинга. За последние пять лет на эти цели выделено почти 1,7 млрд рублей.

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