Преподавателя СамГУПС подозревают в получении взятки

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего преподавателя кафедры "Строительство" СамГУПС, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 12 августа 2016 г. подозреваемая, находясь в лекционной аудитории учебного корпуса СамГУПС получила от гражданина взятку в виде денег в размере 57 тыс. руб. за незаконное действие - проставление зачета и положительной отметки за курсовую работу по дисциплине "Способы сооружения тоннелей" десяти студентам пятого курса группы "СЖД 22", в отсутствие законных на то оснований, то есть без фактической проверки знаний по указанной дисциплине у данных студентов.



Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.