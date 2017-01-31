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Преступления Происшествия

Преподавателя СамГУПС подозревают в получении взятки

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего преподавателя кафедры "Строительство" СамГУПС, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 12 августа 2016 г. подозреваемая, находясь в лекционной аудитории учебного корпуса СамГУПС получила от гражданина взятку в виде денег в размере 57 тыс. руб. за незаконное действие - проставление зачета и положительной отметки за курсовую работу по дисциплине "Способы сооружения тоннелей" десяти студентам пятого курса группы "СЖД 22", в отсутствие законных на то оснований, то есть без фактической проверки знаний по указанной дисциплине у данных студентов.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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