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Лев Хасис избран председателем совета директоров компании "Эвотор"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Первый заместитель президента Сбербанка Лев Хасис возглавил совет директоров компании "Эвотор" по итогам очередного собрания акционеров, сообщила пресс-служба банка.

В ходе заседания утвержден новый состав совета.

Уроженец Самары Лев Хасис стал председателем совета директоров компании - производителя смарт-терминалов с функцией онлайн-кассы для малого и микробизнеса.

Напомним, 8 июня 2016 г. Сбербанк, Андрей Романенко и компания АТОЛ объявили о создании совместного предприятия "Эвотор" для развития экосистемы в целях автоматизации малого и микробизнеса с собственным оборудованием (смарт-терминалы), программным обеспечением, облачной инфраструктурой и магазином приложений.

В обновленный состав совета вошли семь представителей компаний: два старших вице-президента Сбербанка - Анатолий Попов, Теймур Штернлиб, два инвестора и предпринимателя, акционера Run Capital - Андрей Муравьев и Игорь Михайлов, два акционера и основателя ГК АТОЛ - Алексей Макаров (президент ГК) и Ирина Макарова.

"Я рад, что совет директоров "Эвотора" усилился топ-менеджерами Сбербанка, - отметил генеральный директор и акционер компании "Эвотор" Андрей Романенко. - Это доказывает, что мы выбрали верное направление; результат нашей работы за полгода был высоко оценен. Это избрание укрепило компанию перед 1 февраля - новым этапом реформы торговли. Лев Хасис - уникально компетентный специалист, как в банковском сегменте, так и в ритейле; обладает опытом работы в России и за рубежом. Вместе мы сможем выстроить оптимальные бизнес-процессы, создать самые востребованные продукты и сервисы для малого бизнеса".

Президент Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что для Сбербанка работа с малым и микробизнесом является стратегическим направлением.

"При этом мы стремимся предоставлять этому сегменту комплекс удобных услуг и продуктов на основе самых современных банковских и IT-технологий. "Эвотор", который является производителем смарт-терминалов, - важный элемент цифрового бизнеса банка и позволит решить задачу построения экосистемы взаимодействия с предпринимательством в масштабах всей страны", - отметил он.

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

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