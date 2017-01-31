Лев Хасис избран председателем совета директоров компании "Эвотор"

Первый заместитель президента Сбербанка Лев Хасис возглавил совет директоров компании "Эвотор" по итогам очередного собрания акционеров, сообщила пресс-служба банка.
В ходе заседания утвержден новый состав совета.
Уроженец Самары Лев Хасис стал председателем совета директоров компании - производителя смарт-терминалов с функцией онлайн-кассы для малого и микробизнеса.
Напомним, 8 июня 2016 г. Сбербанк, Андрей Романенко и компания АТОЛ объявили о создании совместного предприятия "Эвотор" для развития экосистемы в целях автоматизации малого и микробизнеса с собственным оборудованием (смарт-терминалы), программным обеспечением, облачной инфраструктурой и магазином приложений.
В обновленный состав совета вошли семь представителей компаний: два старших вице-президента Сбербанка - Анатолий Попов, Теймур Штернлиб, два инвестора и предпринимателя, акционера Run Capital - Андрей Муравьев и Игорь Михайлов, два акционера и основателя ГК АТОЛ - Алексей Макаров (президент ГК) и Ирина Макарова.
"Я рад, что совет директоров "Эвотора" усилился топ-менеджерами Сбербанка, - отметил генеральный директор и акционер компании "Эвотор" Андрей Романенко. - Это доказывает, что мы выбрали верное направление; результат нашей работы за полгода был высоко оценен. Это избрание укрепило компанию перед 1 февраля - новым этапом реформы торговли. Лев Хасис - уникально компетентный специалист, как в банковском сегменте, так и в ритейле; обладает опытом работы в России и за рубежом. Вместе мы сможем выстроить оптимальные бизнес-процессы, создать самые востребованные продукты и сервисы для малого бизнеса".
Президент Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что для Сбербанка работа с малым и микробизнесом является стратегическим направлением.
"При этом мы стремимся предоставлять этому сегменту комплекс удобных услуг и продуктов на основе самых современных банковских и IT-технологий. "Эвотор", который является производителем смарт-терминалов, - важный элемент цифрового бизнеса банка и позволит решить задачу построения экосистемы взаимодействия с предпринимательством в масштабах всей страны", - отметил он.
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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.