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Финансы Экономика и бизнес

"Быстроденьги" в Самарской области оштрафовали за звонки родственникам должника по 50-60 раз в день

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Микрофинансовой организации "Быстроденьги" не удалось оспорить в арбитражном суде постановление о привлечении к административной ответственности.

Напомним, 11 августа 2016 г. заместителем управляющего отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ было вынесено постановление о привлечении МФК "Быстроденьги" к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.26.1 КоАП РФ и наложении штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Основанием послужило обращение самарчанки, которая взяла в микрофинансовой организации ссуду в 7 тыс. рублей.

В качестве контактных телефонов она, кроме своего, указала телефоны двух родственников. Согласно материалам судебного разбирательства, кредиторы звонили родственникам по 50-60 раз в день, требуя вернуть долг, хотя те по договору не являлись созаемщиками.

Регулятор постановил, что компания "Быстроденьги" нарушила требования статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. No353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" - осуществление действий, направленных на возврат задолженности в отношении лиц, не являющихся заемщиками и/или поручителями по договору. В результате нарушителя оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Компания не согласилась с решением ЦБ и подала в суд. После того как суд первой инстанции признал решение ЦБ законным, "Быстроденьги" обратились с апелляцией. Однако апелляционный суд также оставил решение ЦБ без изменений.

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