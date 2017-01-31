"Быстроденьги" в Самарской области оштрафовали за звонки родственникам должника по 50-60 раз в день

Микрофинансовой организации "Быстроденьги" не удалось оспорить в арбитражном суде постановление о привлечении к административной ответственности.
Напомним, 11 августа 2016 г. заместителем управляющего отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ было вынесено постановление о привлечении МФК "Быстроденьги" к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.26.1 КоАП РФ и наложении штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Основанием послужило обращение самарчанки, которая взяла в микрофинансовой организации ссуду в 7 тыс. рублей.
В качестве контактных телефонов она, кроме своего, указала телефоны двух родственников. Согласно материалам судебного разбирательства, кредиторы звонили родственникам по 50-60 раз в день, требуя вернуть долг, хотя те по договору не являлись созаемщиками.
Регулятор постановил, что компания "Быстроденьги" нарушила требования статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. No353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" - осуществление действий, направленных на возврат задолженности в отношении лиц, не являющихся заемщиками и/или поручителями по договору. В результате нарушителя оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Компания не согласилась с решением ЦБ и подала в суд. После того как суд первой инстанции признал решение ЦБ законным, "Быстроденьги" обратились с апелляцией. Однако апелляционный суд также оставил решение ЦБ без изменений.
Последние комментарии
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.