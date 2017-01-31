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Министерства и ведомства Экономическая политика

Самарское УФАС за 2016 год выписало штрафов на 12,2 млн рублей

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское управление Федеральной антимонопольной службы в 2016 г. рассмотрело 658 административных дел (в 2015 г. - 795 дел).

Антимонопольный орган вынес 419 постановлений (в 2015 г. - 318) о назначении административного наказания в виде штрафа. Об этом рассказал руководитель управления ФАС по Самарской области, государственный советник РФ II класса Леонид Пак.

"В 2016 году сумма наложенных штрафов составила 12,19 млн рублей, а сумма оплаченных штрафов - 9,6 миллиона. В 2015 году эти цифры были чуть больше - 14,98 млн и 11,3 млн, соответственно", - пояснил он.

По его словам, в 2016 г. увеличилось количество жалоб на факты недобросовестной конкуренции - 368 заявлений против 311 в 2015 году. Однако выявленных нарушений и выписанных предписаний было значительно меньше, чем в 2015 году.

"Это связано с появлением новой нормы в законодательстве - по многим видам нарушений, если они зафиксированы впервые, теперь сначала выносится предупреждение, и только если нарушение повторяется или ситуация не исправляется, то выписывается штраф", - пояснил Леонид Пак.

В 2016 г. управление ФАС по Самарской области рассмотрело 75 заявлений, содержащих признаки нарушения  законодательства о рекламе (в 2015 г.  - 106 заявлений). Было возбуждено 58 дел  (в 2015 г. - 87), в том числе 24 - по результатам  рассмотренных заявлений и 34 - по собственной инициативе ФАС.  

В 2016 г. по фактам нарушения рекламного законодательства было вынесено 39 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 2,1 млн руб. (в 2015 г. -  49 постановлений на общую сумму 1,9 млн рублей).

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